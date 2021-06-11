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Рубрика: Происшествия

В Москве прокуратура "воскресила" ошибочно признанного умершим пенсионера

Текст: Владимир Баршев

В столице пенсионера, которого ошибочно признали мертвым, буквально воскресила прокуратура Москвы. Она добилась аннулирования свидетельства о смерти пенсионера.

Фото: iStock
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"Прокуратура Зеленоградского административного округа в судебном порядке добилась аннулирования актовой записи и признания недействительным свидетельства о смерти 79-летнего пенсионера", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства, которое цитирует ТАСС​​​.

Прокуратура провела проверку по заявлению москвички о нарушении прав ее пожилого отца. Было установлено, что 79-летний пенсионер ошибочно был признан умершим, о чем была внесена актовая запись и родственникам выдано свидетельство о смерти.

По результатам проверки прокурор в интересах 79-летнего мужчины, который в силу состояния здоровья не может самостоятельно защищать свои права, направил в суд исковое заявление, чтобы юридически было признано, что он живой, и аннулировать запись о его смерти.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение по ходатайству обращено к немедленному исполнению, отмечается в сообщении.

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