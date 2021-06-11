В Москве снова откроется Останкинская башня

Главная телевышка страны, Останкинская башня, снова откроется для посетителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть, гостей начнут пускать с 21 июня. Вечером в этот день по случаю открытия проведут световое шоу. Его можно будет увидеть с разных точек Москвы с 21:00 до 23.00.

У подножия башни откроют гриль-кафе "Эфир". А главное - гостям снова станут доступны все смотровые площадки, мультимедийный комплекс и стеклянный пол на огромной высоте.

Напомним, что Останкинская башня была закрыта для посетителей в марте 2020 года из-за пандемии.