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11.06.2021 20:22
Рубрика: Общество

В Москве снова откроется Останкинская башня

Текст: Сергей Бабкин

Главная телевышка страны, Останкинская башня, снова откроется для посетителей.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть, гостей начнут пускать с 21 июня. Вечером в этот день по случаю открытия проведут световое шоу. Его можно будет увидеть с разных точек Москвы с 21:00 до 23.00.

У подножия башни откроют гриль-кафе "Эфир". А главное - гостям снова станут доступны все смотровые площадки, мультимедийный комплекс и стеклянный пол на огромной высоте.

Напомним, что Останкинская башня была закрыта для посетителей в марте 2020 года из-за пандемии.

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