В Москве задержан мошенник, виртуально продавший сантехнику на 1 млн рублей

Сразу по двум уголовным статьям подозревают задержанного 42-летнего жителя Подмосковья - в мошенничестве и незаконном хранении оружия и боеприпасов. В пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы сообщили, что этого человека задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино.

Выяснилось, что строительная организация, находящаяся в Хабаровске, заказала 100 коробок с сантехническим оборудованием у московской компании, занимающейся продажей таких товаров. Деньги в размере 950 тысяч рублей были переведены заказчиком на счет продавца, однако спустя время сантехника по месту назначения не доставлена. В свою очередь, представитель продающей стороны сообщил, что товар отгружен со склада и направлен по нужному адресу.

Оказалось, что бывший работник организации-поставщика создал два фейковых адреса электронной почты обеих организаций. Он параллельно отправлял письма с вновь созданных почтовых ящиков на настоящие адреса и организовал сделку, согласно которой фирма из Хабаровска закупала необходимый товар в Москве. После перевода денег на счет мужчина с неустановленными пока подельниками забрал со склада заказанное оборудование и перевез его на грузовом автомобиле в личный гаражный бокс. Похищенное он кому-то продал. Так он стал фигурантом по делу о мошенничестве.

Но в ходе обыска по его месту жительства полицейские обнаружили пистолет, револьвер, патроны и даже устройство для снижения шума при производстве выстрелов.

Исследование установило, что пистолет и револьвер пригодны для боевой стрельбы,15 патронов калибра 7,65 мм и 26 патронов калибра 5,6 мм относятся к штатным боеприпасам для огнестрельного оружия. Пригоден для применения вместе с пистолетом и найденный глушитель. Задержанный взят под стражу, сейчас выявляют его подельников и выясняют, для чего ему понадобилось оружие.