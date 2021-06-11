Новости

Депутаты РТ предложили повысить возраст продажи оружия до 21 года 13:20
В Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и на "Маяковской" 13:10
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07
В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня 13:07
Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей 13:05
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir 13:03
Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российских законов 13:02
Оперштаб: Еще 3061 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в Москве 12:52
Видео: В Оренбуржье экипаж ДПС остановил нарушителя стрельбой по колесам 12:48
В Севастополе назначена председательница горизбиркома 12:40
В Москве задержан мошенник, виртуально продавший сантехнику на 1 млн рублей 12:38
Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
Хакеры взломали разработчиков серии FIFA 12:31
Астрономы заметили в центре Галактики гигантскую мигающую звезду 12:25
Врачи назвали два напитка, обостряющие артрит 12:20
Более миллиона человек проверили новостройки через сервис ДОМ.РФ 12:12
Названы самые интересные достопримечательности России 12:01
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко перешел в "Ростов" 11:59
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Бывший работник попытался ограбить свое предприятие 11:51
Генич назвал фаворита Евро-2020 11:41
В Нижнем Новгороде запустили турпоездки на судах на подводных крыльях 11:41
Абрамченко поручила разобраться с ценами на минудобрения 11:38
В Москве группа лжеюристов обманывала пенсионеров 11:34
Россия с 17 июня повышает экспортную пошлину на пшеницу 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан мошенник, виртуально продавший сантехнику на 1 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Сразу по двум уголовным статьям подозревают задержанного 42-летнего жителя Подмосковья - в мошенничестве и незаконном хранении оружия и боеприпасов. В пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы сообщили, что этого человека задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино.

Выяснилось, что строительная организация, находящаяся в Хабаровске, заказала 100 коробок с сантехническим оборудованием у московской компании, занимающейся продажей таких товаров. Деньги в размере 950 тысяч рублей были переведены заказчиком на счет продавца, однако спустя время сантехника по месту назначения не доставлена. В свою очередь, представитель продающей стороны сообщил, что товар отгружен со склада и направлен по нужному адресу.

Бывший работник попытался ограбить свое предприятие

Оказалось, что бывший работник организации-поставщика создал два фейковых адреса электронной почты обеих организаций. Он параллельно отправлял письма с вновь созданных почтовых ящиков на настоящие адреса и организовал сделку, согласно которой фирма из Хабаровска закупала необходимый товар в Москве. После перевода денег на счет мужчина с неустановленными пока подельниками забрал со склада заказанное оборудование и перевез его на грузовом автомобиле в личный гаражный бокс. Похищенное он кому-то продал. Так он стал фигурантом по делу о мошенничестве.

Но в ходе обыска по его месту жительства полицейские обнаружили пистолет, револьвер, патроны и даже устройство для снижения шума при производстве выстрелов.

Исследование установило, что пистолет и револьвер пригодны для боевой стрельбы,15 патронов калибра 7,65 мм и 26 патронов калибра 5,6 мм относятся к штатным боеприпасам для огнестрельного оружия. Пригоден для применения вместе с пистолетом и найденный глушитель. Задержанный взят под стражу, сейчас выявляют его подельников и выясняют, для чего ему понадобилось оружие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов