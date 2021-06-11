В Тверской области нашли более ста снарядов времен войны

Пиротехники МЧС России приступили к уничтожению боеприпасов в Тверской области. Об это сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как известно, саперы сводного отряда из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России еще с 1 июня обследуют места, где раньше проходили тяжелые бои во время Великой Отечественной.

"Обследовано 7 гектаров территории, на которой обнаружено порядка 100 снарядов времен Великой Отечественной войны, среди которых артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты РГД-33 и Ф-1, а также взрыватели". - сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня все найденные взрывоопасные предметы должны быть уничтожены в Оленинском муниципальном округе Тверской области.

На этом работа по разминированию не закончится. Специалисты МЧС для очистки местности в местах бывших боев доставили специальную машину разминирования Hydrema 910 MCV.

"Этот тральщик, предназначенный для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин с взрывчатым веществом весом до 10 килограмм. Он способен очистить перед собой полосу шириной до 3,5 метра на плотном грунте". - пояснили в спасательном ведомстве.