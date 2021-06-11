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Рубрика: Культура

В Воронеже показали кукольную "Фро" из Архангельска

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Спектакль по одному из самых известных рассказов Платонова привез на родину писателя Архангельский театр кукол.

Воронежцы видели немало сценических версий "Фро". На Платоновском фестивале уже были "нездешние", бытовые, поэтичные проекции Фроси Евстафьевой, которая любила, вышла замуж, а потом на тебе - осталась одна ждать, пока муж построит счастье для всего человечества.

Фото: Андрей Парфёнов
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В архангельской постановке режиссера Петра Васильева и художника Алевтины Торик в центре - конфликт между любовью "маленькой" и "вселенской". Фро помешана на Федоре, Федор - на своей работе. Она без любви мужа неспособна ни к какому делу, хотя и честно пытается помогать железнодорожникам, учить радиодело и разносить письма. Он, обуреваемый страстью к электрификации, с трудом отвлекается на колыбельные для милой маленькой "мещанки"-жены.

Парадоксально, конечно, как Платонов с его восторгом перед созидательным трудом умудрился так сочувственно выписать эту бездельницу Фро. Режиссер подчеркивает контраст, начиная спектакль диалогом из "Чевенгура" - о том, что птица ниже человека, потому как не работает и ничего после себя не оставит. По ходу спектакля Фро не раз назовут птицей. Не сеет, не жнет… Прыгает, как девчонка, в классики, щебечет о своем Федечке, не видит и не слышит ни старого отца, который трогательно добивается к себе мало-мальского внимания и сочувствия, ни гула новой жизни - которая требует учиться, строить и приносить пользу.

Платоновский текст в этом спектакле существует пунктирно, не слишком сопротивляясь пересказу и дополнениям. Миниатюрные куклы, негромкая речь, бережно состаренный реквизит - грузовые платформы, вагоны, станционные домишки, фантастический механизированный дворник - создают точную камерную атмосферу. Большая трудная жизнь, куда устремлены пути Федора, выведена за пределы сценического пространства. Она здесь абстрактна, как абстрактно счастье всего человечества. Федор мечтает об электричестве, которое передается без проводов. А глупая Фро, не желающая знать никаких катушек Пупина и микрофарад, только и умеет что вырабатывать в мир это невидимое электричество из горячего сердца.

В афише архангельского театра спектакль появился благодаря актрисе Наталье Назаренко, которая сегодня исполняет заглавную роль. Она влюбилась в рассказ "Фро" в пору учебы в театральном институте.

Фото: Андрей Парфенов
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- Мне дала его педагог по речи Алла Домбровская. В то время я сама переживала примерно такую любовь, как у Фро: когда ты очень сильно привязан к человеку. Ну, это естественно для девушки, еще прочти подростка. Ты не совсем понимаешь, что такое любовь. Прочитав рассказ раз 20-30, я заметила, что вокруг героини очень много предметов - часы, волосок, подушка… А предметы - это же язык театра кукол, - объяснила Наталья Назаренко.

Спустя годы она пришла с идеей спектакля к директору Архангельского театра кукол Владимиру Морозову. Самостоятельная зарисовка артистов худсовет разочаровала. Но Наталья не успокоилась, "заразила" Платоновым режиссера, и постановка родилась буквально за месяц. Билеты на нее расходятся полностью, отметил Морозов.

- Платонова сложно читать: если отвлекаешься, теряешь мысль. Но мне очень нравится! Очень жалко, что его не переиздают. Чтобы подготовиться к роли Фро, пришлось заказать старые книги на "Авито". Я старалась как можно больше произведений Платонова прочитать, программу слушала про его творчество, - призналась актриса. - Я понимаю героиню, оправдываю ее. Хотя режиссер видел Фро эгоисткой. Спросил меня: она герой или антигерой? Я сказала, что она просто женщина! У каждого человека, каким бы маленьким и невыдающимся он ни был, должна быть своя любовь…

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль РГ-Видео Россия. Это надо видеть

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