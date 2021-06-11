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11.06.2021 18:02
Рубрика: Власть

Власти Москвы обсудят с ресторанами создание антиковидных зон

Текст: Сергей Бабкин

Столичное правительство намерено обсудить с бизнес-сообществом перспективы создания антиковидных зон в кафе и ресторанах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как отметил руководитель ведомства, предложение организовать зоны для сделавших прививку от ковида внесли сами представители бизнеса. "В ближайшее время обсудим, как предприниматели видят этот формат", - уточнил Алексей Немерюк. Встреча по этому вопросу должна состояться в ближайшие дни.

Ранее московские предприниматели выступили с инициативой выплачивать премии привитым сотрудникам и выдавать им значки "Я вакцинирован". Предложения высказываются на фоне ухудшения эпидситуации в городе: показатели заболеваемости достигли январских значений.

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