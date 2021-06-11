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Рубрика: Общество

Власти Москвы усилят ковид-контроль на праздники

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В предстоящие выходные в Москве будет усилен контроль за соблюдением санитарных требований. Об этом РИА Новости заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Количество проверок в ближайшие три дня будет увеличено", - отметил глава ведомства. Он уточнил, что ковид-контроль усилят в кафе, ресторанах, в заведениях из сферы услуг. Речь прежде всего идет о соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении масок и перчаток.

Усиление контроля за соблюдением санитарных требований связано с ростом заболеваемости в Москве. За последние сутки количество вновь выявленных случаев коронавируса приблизилось к шести тысячам.

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