Власти Москвы усилят ковид-контроль на праздники

В предстоящие выходные в Москве будет усилен контроль за соблюдением санитарных требований. Об этом РИА Новости заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Количество проверок в ближайшие три дня будет увеличено", - отметил глава ведомства. Он уточнил, что ковид-контроль усилят в кафе, ресторанах, в заведениях из сферы услуг. Речь прежде всего идет о соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении масок и перчаток.

Усиление контроля за соблюдением санитарных требований связано с ростом заболеваемости в Москве. За последние сутки количество вновь выявленных случаев коронавируса приблизилось к шести тысячам.