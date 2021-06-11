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11.06.2021 09:41
Рубрика: Власть

Атомный крейсер проекта "Борей" впервые покажут на форуме "Армия-2021"

Текст: Юрий Батин

Атомный подводный крейсер проекта "Борей" представят на военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Подобное на форуме произойдет впервые. В ходе статического показа техники атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей" будет выставлен в акватории Авачинской бухты.

"На площадках военно-технического форума в краевом центре будет выставлено 17 образцов вооружения, военной и специальной техники береговых войск. Посетителям будут продемонстрированы танк Т-80БВ, БТР-82А, ПУ БРК "Бастион" и "Бал", ПУ ЗРК "С-400" и ЗРАК "Панцирь-С", а также образцы автомобильной техники и экипировки времен Великой Отечественной войны", - цитирует ТАСС пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

Выставки вооружения и военной техники планируются в рамках форума с 22 по 28 августа на девяти площадках в четырех населенных пунктах ДФО. В течение всего форума будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев", противодиверсионный катер проекта "Грачонок", современные водолазные и гидрографические катера. Состоится показ практической работы подводного телеуправляемого аппарата "Марлин", образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.

Как отмечает пресс-служба ТОФ, в этом году мероприятия международного военно-технического форума станут самыми масштабными в зоне ответственности Краснознаменных войск и сил на северо-востоке России за всю историю его проведения.

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