Глава Якутии: По результатам ПМЭФ в республике стартуют новые проекты

Крупнейший регион России одним из первых в стране более года назад столкнулся с коронавирусной инфекцией. В первом полугодии 2021-го здесь сумели преодолеть последствия кризиса и практически по всем отраслям выйти на допандемийные показатели. К 2022 году регион рассчитывает вернуться на траекторию устойчивого быстрого роста. Это оценили и участники Петербургского экономического форума, где республика заключила ряд важных соглашений. Об их содержании рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

- Айсен Сергеевич, какие подписанные в ходе форума документы вы считаете наиболее значимыми?

- Малозначительных на таком уровне не бывает. Среди ключевых - инвестиционное соглашение по развитию лесозаготовительного и лесоперерабатывающего бизнеса на базе ЛПК "Алмас" в Западной Якутии. Проект реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и направлен на создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в регионе.

Еще одно значимое соглашение подписано с основным партнером республики - компанией "АЛРОСА". Оно касается строительства газопровода к Накынскому рудному полю в Нюрбинском районе республики. Газопровод планируется построить в ближайшие три года, объем инвестиций составит около 2,5 миллиарда рублей.

Это очень значимый проект для якутской экологии. Кроме того, газификация даст возможность повысить эффективность работы "АЛРОСА". Переход на голубое топливо позволит значительно снизить стоимость энергоснабжения Накынского рудного поля. Экономический и экологический эффекты в этом проекте равнозначны. Республика уделяет повышенное внимание промышленной и экологической безопасности, а в компании "АЛРОСА" проект оценивают как еще один шаг к достижению углеродной нейтральности бизнеса.

- Известно, что с форума вы привезли новые проекты в сфере образования. О чем идет речь?

- Да, среди самых важных документов, подписанных Якутией на форуме, - соглашение с Госкорпорацией ВЭБ РФ по строительству школ на принципах государственно-частного партнерства. Республика вошла в перечень пилотных регионов-участников самой масштабной в стране программы по созданию новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями. Программу курирует Минпросвещения РФ, и она является одним из важнейших элементов в достижении ключевой цели нацпроекта "Образование" - вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2030 году. В рамках соглашения в течение пяти лет в республике планируется создать 10 новых школ. Учиться в них будут 12,5 тысячи детей.

Кроме того, с Санкт-Петербургским университетом морского и речного флота имени адмирала Макарова регион начнет работу по подготовке кадров для развития Арктики. Легендарная "Макаровка" будет готовить специалистов для региональных судоходных компаний и организаций, обеспечивающих работу береговой, портовой инфраструктуры и ледоколов. Для этого будут использованы механизмы целевого приема и обучения. Кроме того, запланировано проведение прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ.

- Форум собрал представителей всех субъектов РФ, предоставив хорошие возможности налаживать межрегиональное сотрудничество. Как воспользовалась этим Якутия?

- Был подписан ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, нацеленных на развитие связей республики с другими регионами. В частности, совместно с Калмыкией планируем выстроить взаимодействие в области подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, в развитии ряда отраслей экономики, а также в гуманитарной сфере, в том числе - в рамках проекта Международного центра эпосов народов мира, который будет создан в Якутске под эгидой ЮНЕСКО.

Также Якутия будет развивать сотрудничество по целому спектру направлений с Республикой Крым. В их числе - организация детского отдыха и оздоровления, проработка вопросов, связанных с открытием в Крыму Якутского торгового дома и специализированных магазинов наших ювелирных компаний, создание воздушного моста по организации грузоперевозок, в том числе - овощей и фруктов. В социальной сфере одним из основных направлений станет участие Якутии в программе переселения граждан из районов Крайнего Севера на территорию Крыма.

Большой интерес к сотрудничеству с Якутией проявляют и иностранные державы: у меня состоялись встречи с послами Индии и Японии в РФ, с представителями японского бизнеса. Индия заинтересована в развитии экспортных поставок алмазов и угля, Япония - в расширении сотрудничества в области энергетики и реализации в республике инфраструктурных проектов. В ближайшее время переговоры будут продолжены уже на территории региона.

- Бизнес идет туда, где для него созданы хорошие условия. Экспертной оценкой того, как чувствует себя бизнес в регионах страны, являются результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которые традиционно объявляются именно на ПМЭФ. Республика добивается хороших результатов в рейтинге уже третий год подряд…

- В 2018 году, когда я стал исполняющим обязанности главы республики, мы начинали с 52-го места в этом рейтинге. За три года стремительно продвинулись, и в этом году Якутия заняла уже 10 место. Это очень высокая оценка и результат системной работы, которую ведет правительство республики с бизнесом. Сейчас мы планомерно работаем над тем, чтобы закрепиться в пуле наиболее привлекательных территорий для инвесторов. Конечно, есть вопросы, по которым нам надо продолжать работать, но вектор движения очень позитивный.

- Удовлетворены ли вы итогами форума в целом?

- Могу с уверенностью сказать, что мы решили те задачи, которые ставили перед началом ПМЭФ. Результатами всех встреч, переговоров, подписаний документов, которыми были наполнены дни участия Якутии в форуме, станут новые проекты, которые стартуют в республике в ближайшее время. Это самое главное - когда есть отдача. А впереди - Восточный экономический форум. У него свои особенности, от него мы тоже ожидаем прорывных решений, и республика уже начала подготовку к нему.