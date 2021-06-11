Путин одобрил поправки для включения лесов Байкала в населенные пункты

В закон об охране озера Байкал внесены изменения, соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Они существенно упростят жизнь обитателей 11 поселков и деревень, расположенных в лесах вокруг Байкала.

По действующим нормам считается, что эти люди живут непосредственно на землях лесного фонда, на них распространяются все установленные для защиты лесов от людей ограничения. Причем изменить категорию этих земель на "земли населенных пунктов" до сих пор было нельзя: леса вокруг Байкала могут быть переведены только в категорию особо охраняемой природной территории или объекта. Из-за этого любое строительство, прокладка дороги вызывало большие сложности, а разбитый во дворе дома огород превращался в правовой казус.

Теперь же в общем правиле появилось исключение, которое коснется только и исключительно 11 населенных пунктов. Их администрации смогут оформить перевод прилегающего леса в статус земель населенных пунктов и самостоятельно распоряжаться их разумным использованием.