Самый северный город России полностью вакцинировался от COVID-19

У жителей Певека - самого северного города России, - а также пяти чукотских сел: Ванкарем, Уэлькаль, Сиреники, Ваеги и Чуванское полностью сформировался иммунитет от коронавируса. Прививку там получило все население. В еще одном селе Нутэпэльмен вакцинированы 95 процентов планового числа жителей.

Чукотка сохраняет лидерство среди субъектов РФ по темпам вакцинации.

"Первый компонент вакцины получили 59 процентов планируемого числа жителей, полностью завершили вакцинацию 11085 человек или 49 процентов взрослого населения", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Во всех населенных пунктах региона прививают такими вакцинами, как Sputnik-V, ЭпиВак и КовиВак.