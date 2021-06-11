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Рубрика: Общество

Самый северный город России полностью вакцинировался от COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

У жителей Певека - самого северного города России, - а также пяти чукотских сел: Ванкарем, Уэлькаль, Сиреники, Ваеги и Чуванское полностью сформировался иммунитет от коронавируса. Прививку там получило все население. В еще одном селе Нутэпэльмен вакцинированы 95 процентов планового числа жителей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Чукотка сохраняет лидерство среди субъектов РФ по темпам вакцинации.

"Первый компонент вакцины получили 59 процентов планируемого числа жителей, полностью завершили вакцинацию 11085 человек или 49 процентов взрослого населения", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Во всех населенных пунктах региона прививают такими вакцинами, как Sputnik-V, ЭпиВак и КовиВак.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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