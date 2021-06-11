В Хабаровском крае второй поселок закрыли на карантин из-за COVID-19

Село Вострецово в Охотском районе закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

В населенном пункте выявлены сразу 20 случаев заболевания, в том числе у пяти пожилых людей. Еще 85 человек контактировали с заболевшими, у них уже взяли необходимые анализы. Кроме того, COVID-19 обнаружили у четверых сотрудников местного дома-интерната. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Как пояснили в пресс-службе, Вострецово находится рядом с поселком Новое устье, который 6 июня также был закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19.

Из 344 жителей Вострецова привились от коронавируса только 102.

В поселке приостановлена работа организаций почти всех форм собственности. Жители смогут выехать за пределы населенного пункта только после двухнедельного карантина и при отрицательном тесте на COVID-19.