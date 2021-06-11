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Рубрика: Происшествия

В Южно-Сахалинске загорелся многоэтажный дом

Текст: Юрий Батин

В Южно-Сахалинске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на проспекте Мира, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Сейчас кровля горит на площади 800 квадратных метров, идет тушение пожара. Задействованы 40 сотрудников и 13 единиц техники. Пожарные поливают водой не только горящую крышу, но и кровлю соседнего дома, чтобы на нее не перекинулось пламя.

В сообщении отмечено, что жильцов эвакуируют, погибших и пострадавших нет. Тем не менее, к дому подъехали три кареты "скорой". Медики оказывают жильцам дома психологическую помощь.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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