В Южно-Сахалинске загорелся многоэтажный дом

В Южно-Сахалинске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на проспекте Мира, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области.

Сейчас кровля горит на площади 800 квадратных метров, идет тушение пожара. Задействованы 40 сотрудников и 13 единиц техники. Пожарные поливают водой не только горящую крышу, но и кровлю соседнего дома, чтобы на нее не перекинулось пламя.

В сообщении отмечено, что жильцов эвакуируют, погибших и пострадавших нет. Тем не менее, к дому подъехали три кареты "скорой". Медики оказывают жильцам дома психологическую помощь.