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Рубрика: Происшествия

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Текст: Ольга Журман

На большей части Приморского края объявлено штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Еще накануне и утром в пятницу синоптики предупреждали лишь об интенсивных дождях. Но во второй половине дня уже распространили штормовое предупреждение. Ожидается, что за 11-12 июня в крае выпадет не менее 45 миллиметров осадков, а во Владивостоке - 50.

"Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков. На реках региона ожидается подъем уровня воды с подтоплением пониженных территорий. Преимущественно в южной и юго-восточной частях региона.

Жителям рекомендовано не пользоваться личным транспортом и по возможности не выходить из дома.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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