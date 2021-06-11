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Рубрика: Происшествия

Ваеги откачают

Затопленным чукотским селам помогли с Большой земли
Текст: Александр Филимоненко (Анадырь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Грузы и электрогенератор доставлены в затопленные паводком отдаленные села на Чукотке. Власти компенсируют местным жителям ущерб от подтопления.
В чукотских селах Ваеги и Марково по улицам теперь можно только плавать. Фото: пресс-служба губернатора ЧАО В чукотских селах Ваеги и Марково по улицам теперь можно только плавать. Фото: пресс-служба губернатора ЧАО
В чукотских селах Ваеги и Марково по улицам теперь можно только плавать. Фото: пресс-служба губернатора ЧАО

В Ваегах и Маркове Анадырского района вода плещется на улицах и ста придомовых территориях. Перемещаться по селам можно только на лодках. Многие дома здесь стоят на сваях, поэтому подтопило только 40 старых строений, где проживают 80 человек. Залиты два участка дорог, а также часть взлетно-посадочной полосы в Маркове.

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В целях безопасности в Ваегах пришлось отключить основную дизельную электростанцию и перейти на резервные источники энергообеспечения. Связь с Большой землей - только по спутниковому телефону. Именно сюда доставили дополнительный 5-киловаттный генератор.

Проблемы у северян начались на прошлой неделе, когда разлились реки Майн и Анадырь. Часть подтопленцев ушла в пункт временного размещения, развернутый в участковой больнице. Там организовано горячее питание, людям оказывают всю необходимую помощь и поддержку. Впрочем, большинство пострадавших от паводка нашли приют у родственников.

В районе работает группа спасателей и представителей окружных властей. В подтопленных селах побывала межведомственная рабочая группа под руководством и.о. руководителя департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Валерия Козлова. Нужно было оценить обстановку, уточнить масштабы подтопления и объем помощи жителям.

"Сейчас уровень рек Майн и Анадырь все еще превышает отметку опасного явления, но вода прибывает уже не так быстро, как раньше, - сообщили в пресс-службе окружного правительства. - После снижения уровня воды пройдет поквартирный обход, комиссии оценят ущерб, нанесенный имуществу и жилфонду. Жители успели убрать имущество на чердаки, но какие-то вещи все равно пострадают. Семьи получат компенсации из резервного фонда округа".

Ранее главное управление МЧС по Чукотскому АО сообщило, что подъем уровня воды на реке Майн в районе села Ваеги произошел из-за обильного таяния снега в горах, причиной которого стали высокие температуры в континентальной части округа.

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