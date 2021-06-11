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Рубрика: Общество

12 июня Уфа отметит сразу три праздника

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

12 июня уфимцы отметят сразу три праздника: День России, 447-летие основания крепости Уфа - День города и 267-летие со дня рождения Салавата Юлаева.

12 июня пройдет первый всероссийский кулинарный онлайн-марафон

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, в этот день основными площадками для проведения мероприятий станут площадь имени Ленина, нижняя площадка Конгресс-холла "Торатау" (парк "Ватан") и набережная реки Белой.

Начнутся официальные мероприятия с торжественного возложения цветов к Монументу Дружбы и памятникам Салавату Юлаеву и Шайехзаде Бабичу. Утром на нижней площадке Конгресс-холла "Торатау" пройдет открытый турнир по борьбе корэш на Кубок главы администрации Уфы.

На набережной реки Белой запланирован республиканский фестиваль "Моя Россия". Здесь же единым строем по фарватеру пройдут более 60 водных судов - теплоходы, пароходы, катера, рафты, каноэ, байдарки и лодки. А в небе пролетят самолеты малой авиации аэродрома "Первушино", которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

Городские конкурсы "Уфа - город счастливого детства", "Уфа - туристическая", "Уфа в стиле ЭКО", а также показательные выступления и мастер-классы воспитанников спортивных школ Уфы запланированы в этот день на площади имени Ленина. Традиционная концертная программа пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром, где хэдлайнером станет группа "Премьер". Здесь же будут представлены библиодворики массовых и детских библиотек, выставка работ воспитанников детских школ искусств. На этой же площадке пройдет акция "Мы - граждане России".

Праздничные фейерверки запустят на площади имени Ленина и перед ДК "Моторостроитель" в 23.00 по местному времени.

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