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11.06.2021 13:20
Рубрика: Власть

Депутаты РТ предложили повысить возраст продажи оружия до 21 года

Текст: Олег Платонов (Казань)

Депутаты Госсовета Татарстана единогласно проголосовали за повышение возраста продажи оружия. На сегодняшнем заседании парламента республики VI созыва они предложили Госдуме РТ рассмотреть поправки к закону, и поднять возраст, с которого можно покупать оружие, с 18 до 21 года.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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Речь идет о газовом и сигнальном пистолете, огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии самообороны, а также охотничьем орудии убийства, холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой. При этом, народные избранники сделали исключение для военных и граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания.

Так же депутаты предлагают выдавать гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное длинноствольное самозарядное (полуавтоматическое) оружие с условием, что до этого человек не меньше пяти лет владел огнестрельным оружием ограниченного поражения - пистолетом или револьвером

Над поправками работало сразу несколько депутатских групп. Напомним, утром 11 мая. Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев взял ружье, приобретенное 16 апреля и, имея умысел на убийство, направился в учебное учреждение. При себе он имел около 240 патронов и самодельное взрывное устройство. Как утверждает следствие, он произвел 17 выстрелов, в результате чего было убито 2 педагога и 7 детей.

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