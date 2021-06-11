Депутаты РТ предложили повысить возраст продажи оружия до 21 года

Депутаты Госсовета Татарстана единогласно проголосовали за повышение возраста продажи оружия. На сегодняшнем заседании парламента республики VI созыва они предложили Госдуме РТ рассмотреть поправки к закону, и поднять возраст, с которого можно покупать оружие, с 18 до 21 года.

Речь идет о газовом и сигнальном пистолете, огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии самообороны, а также охотничьем орудии убийства, холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой. При этом, народные избранники сделали исключение для военных и граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания.

Так же депутаты предлагают выдавать гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное длинноствольное самозарядное (полуавтоматическое) оружие с условием, что до этого человек не меньше пяти лет владел огнестрельным оружием ограниченного поражения - пистолетом или револьвером

Над поправками работало сразу несколько депутатских групп. Напомним, утром 11 мая. Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев взял ружье, приобретенное 16 апреля и, имея умысел на убийство, направился в учебное учреждение. При себе он имел около 240 патронов и самодельное взрывное устройство. Как утверждает следствие, он произвел 17 выстрелов, в результате чего было убито 2 педагога и 7 детей.