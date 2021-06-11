Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.06.2021,  
08:28
Текст:  Мария Волкова

Новейшие артиллерийские системы продемонстрировали на полигоне Смолино

САУ 2С43 "Мальва". Фото: Минобороны России САУ 2С43 "Мальва". Фото: Минобороны России
САУ 2С43 "Мальва". Фото: Минобороны России

Рабочую поездку на полигон Смолино в Нижегородской области совершил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

Заместителю министра обороны продемонстрировали новейшую артиллерийскую технику, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, была показана работа нового самоходного миномета "Дрок". Он способен поражать цели на дальности от 100 до 6000 метров: основное оружие - это 82-мм казнозарядный миномет с ручным снаряжением. Также Алексей Криворучко ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, оборудованный новым комплексом радиоуправляемого вооружения.

Военнослужащие на полигоне продемонстрировали возможности стрельбы из различных видов артиллерийской техники. Среди них - самоходные комплексы "Магнолия", "Лотос", "Флокс", "Мальва", а также противотанковая пушка "Спрут". Огонь велся как по станционарным, так и движущимся мишеням.

- Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы, - подчеркнул Алексей Криворучко по результатам демонстрации.

Самоходное артиллерийское орудие "Магнолия". Фото: Минобороны России

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Cancillería del Ecuador from Ecuador / wikimedia.org
Танки Т-72 несут службу совместно с французскими АМХ-30 в Венесуэле 09.06.2021
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2 09.06.2021
Российские 57-мм пушки впервые замечены на иностранных катерах 08.06.2021
артиллерия
Фото: Минобороны Украины / https://www.mil.gov.ua
Украинский "БТР-морпех" так и не научился хорошо держаться на воде 09.06.2021
Не хватило денег: США пришлось отказаться от сверхдальнобойной пушки 07.06.2021
Снаряды от "Катюш" применили в ходе боев в Йемене 04.06.2021
САУ
Польше не удалось создать "натовскую" САУ на шасси Т-72 04.06.2021
Колесную самоходку Nora B-52 из Сербии испытают в США 01.06.2021