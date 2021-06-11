16 студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) стали медалистами, победителями и призерами четвертого сезона образовательной олимпиады "Я - профессионал" платформы "Россия - страна возможностей". При этом несколько человек победили сразу по двум направлениям.

"Золотыми медалистами" стали студентка 3-го курса института нефтегазового бизнеса Динара Миннигалиева (направление "Реклама и связи с общественностью") и студент 3-го курса технологического факультета Тимур Маннанов (сразу в двух направлениях - "Химия" и "Физическая химия и катализ"). В общекомандном зачете УГНТУ занял 16 место.

Олимпиада "Я - профессионал" - один из конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" - пользуется большой популярностью у молодежи. Это масштабный образовательный проект нового формата для студентов самых разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. Задания для участников составляют эксперты ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не эрудиция, а профессиональные знания.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

- В олимпиаде я участвую с первого курса, и постепенно от бронзовой медали дошел и до золота, - поделился радостью Тимур Маннанов. - Президентская платформа "Россия - страна возможностей" не только является самым крупным студенческим конкурсом, но и выступает социальным лифтом: позволяет находить компании для стажировок, объединяет студентов со всей страны на образовательных форумах и создает возможности для участия в других проектах. Именно благодаря олимпиаде я смог попасть на Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" и стать обладателем гранта Росмолодежи. Поэтому активно призываю всех участвовать в олимпиаде "Я - профессионал"! Наша команда технологов завоевала более половины от общего количества дипломов университета, что позволило нам обогнать в медальном зачете такие вузы, как РГУ им. И.М.Губкина, Томский политех, КНИТУ и стать лидером среди технологических вузов!

В этом году ребята соревновались по 72 направлениям. Помимо традиционных, появились узкоспециализированные направления, например, "Квантовые технологии". Отдельным направлением стало "Гостиничное дело" как востребованное в связи с интенсивным развитием туризма.

Всего на участие в олимпиаде в 2020-2021 учебном году было подано 576 тысяч заявок. Дипломантами состязаний стал 3881 студент, представляющий 348 вузов и 70 российских регионов.

Компетентно

Валерия Касамара, руководитель олимпиады "Я - профессионал":

Фото: Пресс-служба УГНТУ

- В этом году мы провели совершенно нереальный четвертый сезон! Он был необычным абсолютно для всех: участников, вузов, организаторов. И самым длинным - из-за перехода на онлайн-формат мы продлили период проведения соревнований. Но участники нас поддержали и адаптировались к изменениям. В итоге мы смогли вырасти практически по всем показателям и сегодня поздравляем с победой 3881 дипломанта четвертого сезона олимпиады, среди которых 142 золотых, 186 серебряных и 232 бронзовых медалиста, 1205 победителей и 2116 призеров.

Участвовать и побеждать в конкурсе не только престижно, но и выгодно. Для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Медалисты, победители и призеры олимпиады могут получить льготу при поступлении на следующую ступень обучения (магистратуру, ординатуру или аспирантуру) в ведущие вузы страны. Им гарантировано размещение профиля в национальной базе "Я - профессионал", реестре дипломантов олимпиады. Все, кто туда включен, получают доступ к карьерному порталу на один сезон организации стажировок, а также возможность пройти карьерную консультацию и посетить экскурсии в компании партнеров-работодателей.

Кстати

Награждение золотых медалистов пройдет в торжественной обстановке на форуме "Россия - страна возможностей" в Москве 26-27 июня.