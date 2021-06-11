Восхождения и конные прогулки. В Башкирии рассказали, куда поехать туристу

Если хочется попробовать все существующие виды отдыха, кроме морского, то Башкирия - самое лучшее место, где можно осуществить эту мечту. Турфирмы республики подготовили варианты отдыха на эти праздничные дни и лето в целом. Покататься на лошадях и попробовать терпкий кумыс, посидеть под звездным небом у костра, вдыхая горьковато-полынный запах прогретой за день степи, открыть для себя таинственный подземный мир пещер или же неспешно сплавиться по кристально чистой реке, затерявшейся между могучих скал… Все это, а также многое другое предлагают туристам многочисленные фирмы, занимающиеся организацией досуга.

Причем в нынешнем году турфирмы делают ставку на эксклюзив в своих предложениях. Так, к примеру, компания "По-горам" запускает авторские четырехдневные туры, рассчитанные на приезжих туристов.

- Мы предлагаем достаточно новый формат: насыщенный и в то же время комфортный отдых. В течение четырех дней наши гости совершат три пеших восхождения на вершины гор в Белорецком районе, в том числе на знаменитые Инзерские Зубчатки. Еще один деть будет посвящен конной прогулке по горам. При этом организуем туристам качественное размещение: вместо палаток - на базе отдыха в номерах по два-три человека. Вечером их попарит профессиональный парильщик, который к тому же даст мастер-класс по "банным" делам. На протяжении всего отдыха будет организована фотосъемка, - рассказал руководитель компании Артем Григорьев.

Фирма "Тенгри", по словам директора Алины Кудакаевой, в этом году делает акцент на предложения для семей с детьми. По ее словам, турпрограмма строится таким образом, чтобы у родителей и детей была возможность отдыхать и вместе, и по отдельности. К примеру, на легкий сплав или прогулку по живописным окрестностям около турбазы в районе села Кага Белорецкого района может отправиться вся семья. На конную прогулку же - только взрослые. Чтобы дети в это время не скучали, аниматоры предложат им окунуться в быт заводских крестьян 19 века: нарядиться в народные костюмы, посетить избу, разделенную на женскую и мужскую половины, внимательно рассмотреть и даже опробовать кухонную утварь. И конечно же испечь в настоящей печи булочки, которые потом можно разделить с родителями под вкусный чай с башкирскими травами.

Фирма "Урал батыр", по словам ее исполнительного директора Айгуль Рахматуллиной, предлагает клиентам самим конструировать тур. На выходные можно выбрать любое направление и любой вид отдыха в радиусе до 150 километров от Уфы. Это может быть поездка на Шиханы, в санаторий "Янган-Тау", в купеческий город Бирск или же осмотр столицы Башкирии в ходе обзорной экскурсии с посещением музеев. Словом, спланировать и провести выходные в соответствии в личными предпочтениями.

Кстати, на рынке региона есть и предложения модных сейчас гастротуров. К примеру, фирма "Баш­гид" предлагает тур выходного дня "Купеческий Стерлитамак плюс геопарк "Торатау".

- Гости второго по величине города Башкирии смогут побывать на пивоварне, попробовать блюда национальной кухни, продегустировать фермерские продукты в интерьере купеческого ресторана, сыры от бренда "Сыррыч", "Ремесленный шоколад из Башкирии", авторскую лапшу, оценят блюда башкирской и чувашской кухонь под музыкальное сопровождение национального фольклорного коллектива "Тавах" в атмосфере старинных купеческих особняков исторической части города. Сопровождает гостей настоящая "купчиха". Во второй день гости посетят геопарк "Торатау". Это территория, объединяющая геологические объекты международного значения, природные и историко-культурные объекты. В геопарке их 155, - рассказала руководитель фирмы Екатерина Кириллова.