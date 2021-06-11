В Перми рабочего насмерть завалило землей в траншее

В Перми следственный комитет начал проверку факта гибели местного жителя 1987 года рождения, который работал монтажником в одной из строительных компаний.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, мужчина спустился в траншею глубиной 4,5 метра для проведения аварийных работ. Там на него обвалился пласт земли и полностью его засыпал. В этот же момент в траншею стала поступать вода, что затруднило спасение человека. В результате мужчина погиб, его тело было в дальнейшем извлечено из-под земли.

В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего.