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11.06.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

В Перми рабочего насмерть завалило землей в траншее

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми следственный комитет начал проверку факта гибели местного жителя 1987 года рождения, который работал монтажником в одной из строительных компаний.

В Волгограде в ДТП с мотоциклом погибли два человека

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, мужчина спустился в траншею глубиной 4,5 метра для проведения аварийных работ. Там на него обвалился пласт земли и полностью его засыпал. В этот же момент в траншею стала поступать вода, что затруднило спасение человека. В результате мужчина погиб, его тело было в дальнейшем извлечено из-под земли.

В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего.

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