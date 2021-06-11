В Прикамье на дне реки нашли утонувшую 7 лет назад машину с людьми

В Прикамье Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту гибели двух жителей поселка Юго-Камский. Супруги погибли семь лет назад, в июне этого года в Пермском муниципальном районе из реки Кама были извлечены их тела в автомобиле марки "ВАЗ".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, было установлено, что весной 2014 года на своем автомобиле супруги двигались в город Оханск по ледяной переправе. Лед на реке был тонким, автомобиль на глазах очевидцев, местных жителей и рыбаков, провалилась под лед и утонул.

На протяжении длительного времени обнаружить автомобиль и тела погибших на дне реки не удавалось из-за большой глубины водоема. Однако в 2021 году местный житель в процессе рыбалки при помощи эхолота зафиксировал на дне водоема массивный предмет, похожий на автомобиль. В ходе масштабной операции транспортное средство извлечено со дна реки.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии и проводят комплекс проверочных мероприятий.