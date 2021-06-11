В Самаре на набережной возвели арт-объект в виде забора-лабиринта

Сегодня в рамках пятого юбилейного фестиваля набережных Волга-Фест пермский музей современного искусства PERMM собрал необычный арт-объект в виде забора-лабиринта, предложив детям нарисовать на внутренней стороне свой внутренний мир. Проект так и называется "Что у меня внутри".

На прямых досках дети изобразили свои мечты, вещи, которые любят и которые их вдохновляют, всякие радостные моменты. Так, на заборе появилось сразу несколько котов и собак, много мороженого и тортиков, сердечки, надписи "я пою", музыкальные ноты и "обнимашки". А на кривых досках ребятне разрешили написать, что их тревожит и беспокоит, изобразить свои страхи. Оказалось, что современные дети не любят холод, жару, предательство, шумы и когда нет Интернета, некоторые боятся пауков, а одного ребенка иногда бесит брат Матвей.

Тема пятого фестиваля набережных после пандемийного 2020 года - движение навстречу. Проект музея PERMM и художницы современного искусства Елены Слобцевой задуман, как преодоление преград в движении навстречу. Снаружи забор покрыт многочисленными металлическими скобами и выглядит недружелюбно. Но если зайти внутрь этого лабиринта, совершив променад в детство, то настроение сразу поменяется, здесь только истинные эмоции. Взрослые могут прогуляться вдоль забора, узнав, что волнует детей сегодня и вспомнив свои детские переживания. Тем самым взрослые и дети могут стать ближе друг другу, путь по лабиринту - это и есть движение навстречу.

- Родители часто возводят между собой и детьми преграды, "заборы". Детям, чтобы быть услышанными, приходится их преодолевать. На нашем заборе есть еще скобы, как символ системы, которая не позволяет раскрываться детям, держит их в рамках. И только попав внутрь паблик-арта можно преодолеть преграды, разделяющие взрослых и детей, познакомиться с их внутренним миром и вспомнить о своем детстве, - пояснила "РГ" специалист отдела по музейной педагогике музей современного искусства PERMM Настя Степанова.