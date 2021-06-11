В СФ поддержали ульяновские инициативы по строительству медучреждений

10 июня первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и член Комитета Совета Федерации Вадим Харлов осмотрели областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова, кардиодиспансер и площадку под строительство детского инфекционного корпуса.

Сенаторы приехали в Ульяновск на заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. Напомним, в 2018 году в Законодательном Собрании Ульяновской области создана комиссия для решения вопросов здравоохранения под председательством Сергея Рябухина. По итогам работы выделено финансирование, которое позволило снизить кредиторскую задолженность медучреждений, прошли консультации по плану организации ремонта больниц и строительству новых объектов. Следующим шагом стало подписание в Совете Федерации постановления о мерах по социально-экономическому развитию региона.

- В этом году Валентина Ивановна Матвиенко поддержала инициативу профильного комитета, в котором последние два года работал врио губернатора Алексей Юрьевич Русских, о проведении выездного заседания Совета в Ульяновске. Наша задача - проанализировать исполнение постановления и наметить инициативы, с которыми можно обратиться в Правительство РФ. Очень важное направление - это кардиология. Я сегодня съездил в кардиодиспансер и увидел, что здание ветхое, не отвечает современным требованиям. Будем готовить предложения, чтобы этот объект попал в бюджетный процесс следующего 2022 года, - сказал Сергей Рябухин.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Сергей Кучиц, ранее при поддержке Совета Федерации на строительство детского инфекционного корпуса на территории ЦГКБ был выделен первый транш в 280 млн рублей. В настоящее время подготовлен участок, начинается формирование котлована и фундаментные работы. Проект предполагает возведение пятиэтажного здания на 100 коек с общим объемом финансирования в 2,5 млрд рублей: 1,8 млрд - из федерального бюджета и 800 млн - из регионального. Завершить работы планируется в 2023 году.

В структуре областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имеются здания 1950 - 1970-х годов постройки, не соответствующие действующим санитарным нормам. Один из трех корпусов больницы находится в аварийном состоянии. В учреждении ежегодно проводятся ремонты. Запланировано строительство нового лечебно-диагностического корпуса на 250 коек с оборудованием, стоимостью более шести млрд рублей. Будут созданы сосудистый центр, операционные блоки, приемное и поликлиническое отделение, а также прилегающая вертолетная площадка для санитарной авиации.

Сергей Рябухин подчеркнул, что инициатива по созданию кластера на территории центра специализированных видов помощи интересна. Достигнута договоренность о подготовке необходимой документации для решения этого вопроса.

Справка "РГ"

Корпуса областного кардиологического диспансера на улице Хрустальной, построены в 1967 году. В стенах диспансера ежегодно получают помощь порядка трех тысяч пациентов. Учреждение оказывает специализированную помощь пациентам региона с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, соматическими заболеваниями по профилю "кардиология" и "реабилитация". Коечная мощность учреждения составляет 107 коек круглосуточного пребывания и 35 - дневного.