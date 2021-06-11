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11.06.2021 11:57

"Транснефть - Западная Сибирь" оказала благотворительную помощь медицинским учреждениям Омска

АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало благотворительную помощь медицинским учреждениям г. Омска. Порядка 1,8 млн рублей было выделено на ремонт отделений Специализированного дома ребенка, а также на приобретение оборудования для детской городской поликлиники № 1 и городской поликлиники № 12.

В том числе, около миллиона рублей предприятие направило на проведение ремонтных работ в помещениях и приёмно-карантинном отделении БУЗОО "Специализированный дом ребенка" - медицинского учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь будет выполнена замена систем отопления, водоснабжения, установлено сантехническое оборудование, а также заменены окна и полы. Все используемые строительные и отделочные материалы отвечают строгим санитарно-эпидемиологических стандартам.

Также на благотворительные средства АО "Транснефть - Западная Сибирь" для городской поликлиники № 12 приобретен компактный автоматический настольный аппарат для обработки листовых и рулонных пленок. Это оборудование разработано специально для отделений общей радиологии. Также для кабинета офтальмологии приобретен аппарат, позволяющий производить биомикроскопический анализ глаза. Обследование на этом оптическом приборе дает возможность с высокой точностью диагностировать различные патологии органа зрения, а также производить замер внутриглазного давления.

Кроме того, благодаря поддержке предприятия была обновлена материально-техническая база детской омской городской поликлиники № 1. Для минимизации распространения инфекционных заболеваний, в том числе профилактики коронавируса, сюда приобретено два облучателя-рециркулятора. Для оказания своевременной помощи пациентам с диагнозом сахарный диабет закуплены портативные автоматические глюкометры.

Всего с начала 2021 года на оказание помощи организациям системы здравоохранения в регионах присутствия АО "Транснефть - Западная Сибирь" было перечислено 2,6 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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