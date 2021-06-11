В Братске прокуратура начала проверку после гибели ребенка от ожогов

Прокуратура Братского района Иркутской области начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Специалисты выясняют причины, которые способствовали трагическому происшествию в поселке Турма, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Вечером 4 июня 12-летний житель поселка получил обширные ожоги. С травмами мальчика доставили в детскую городскую больницу. 10 июня, несмотря на усилия врачей, ребенок умер.

В надзорном ведомстве не уточняют обстоятельства случившегося. По информации Интерфакс, дети из неблагополучной семьи развели костер во дворе, чтобы поджарить сосиски, и вылили в огонь канистру с бензином. Пламя сильно опалило одного из мальчиков, он получил "ожоги всего тела", сообщает информационное агентство со ссылкой на СМИ Приангарья.