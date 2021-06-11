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Рубрика: Власть

В Новосибирске завершают основную часть реконструкции площади Лыщинского

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новосибирском левобережье полным ходом идут работы по реконструкции площади имени Г.П. Лыщинского. Строители обещают завершить основной этап уже в этом году.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Объект входит в число значимых для проведения в 2023 году молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею с шайбой. Одновременно, кроме него, ведутся работы на действующей эстакаде метрополитена - возводится станция метро "Спортивная", строятся несколько автодорог, пешеходных переходов. Все это должно существенно повысить доступность многофункциональной арены и в целом левого берега мегаполиса, где активно развиваются жилмассивы.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе очередного выездного совещания на объект отметил особенность проводимых работ.

- Площадь Лыщинского - оживленный транспортный узел. При ее реконструкции важно выполнение заявленных сроков, высокое качество работ и соблюдение организации движения. Мы не закрыли проезд для автотранспорта при проведении работ, - сказал мэр.

Строители говорят, что вести дорожные работы при открытой для проезда трассы трассе сложнее, но, учитывая ее востребованность, совсем закрыть для проезда не представлялось возможным.

- Для расширения площади нам пришлось согласовывать и переносить коммуникации - контактные сети для троллейбусов, ливневую канализацию, водопровод, освещение. Все это очень трудоемко и финансово затратно. Эти работы мы выполнили в прошлом году. Приходится много работать по ночам, когда трафик движения минимален, - говорит заместитель генерального директора ООО "ДорсибПлюс" Виктор Сушко.

Сейчас реконструкция площади им. Лыщинского на завершающей стадии: собственно, изменена конфигурация площади, сделаны новые опоры освещения, а на всех участках развязки уложен выравнивающий слой асфальта. В целом дорожное полотно расширили, и заехать на площадь с примыкающих участков улиц Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса станет проще, что очень важно для жителей Горского жилмассива.

- В этом году мы должны закончить практически весь объем дорожных работ на площади им. Лыщинского - около 95 процентов. То есть укладка дорожного полотна будет полностью завершена. На следующий год переносим частично работы по благоустройству, установке камер фото- и видеофиксации, обустройству остановочных платформ и пешеходных переходов, - доложил мэру Виктор Сушко.

Директор МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" Александр Мысик добавил, что сейчас также завершается строительство надземно-подземного пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. К 30 августа здесь будут смонтированы лифтовые подъемники, а весь объект подрядчики сдадут к сентябрю.

- Это будет первый пешеходный переход, оборудованный полноценными лифтовыми подъемниками, которые будут работать в круглосуточном режиме. Лифты - панорамные.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Павильоны лифтовой шахты также будут в стекле, что даст хороший обзор пассажирам при спуске и подъеме, - рассказал Александр Мысик.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Анатолий Локоть подчеркнул, что все работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и строго по графику.

- Затруднений в финансировании нет. Вопросы, трудности, которые возникают, решаются быстро, - сказал глава города.

Мэр обратил внимание на то, что вместе с реконструкцией площади им. Лыщинского работы ведутся сразу на нескольких объектах. Такой комплексный подход обеспечит дальнейшую эффективность дорожной инфраструктуры. Один из важных объектов дорожного строительства 2021 года - дамба Октябрьского моста, проезд по которой планируют расширить. В этом году здесь будет сформирована насыпь и уложен первый слой чернового асфальта. Работы завершатся к концу августа 2022 года. Все остальные элементы реконструкции автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади им. Лыщинского до пляжа "Наутилус" будут выполнены в 2022 году.

Следующий этап - ремонт коммунального моста - Октябрьского. Эти планы выходят за рамки национального проекта. Но уже есть ответ от Госэкспертизы, в ближайшие две недели будут устранены все замечания, и муниципалитет перейдет к конкурсным процедурам и принятию решений по финансированию работ.

- Без капительного ремонта этого объекта говорить о полноценном решении вопроса подготовки к МЧМ по хоккею и доступности левобережья нельзя. Это необходимо для решения общей задачи, - считает Анатолий Локоть.

Справка

Работы на площади им. Лыщинского стартовали в 2019 году. Общий объем финансирования составляет 529 миллионов рублей. В 2020 году направлено 209 миллионов рублей. На 2021 год предусмотрены 320 миллионов рублей.

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