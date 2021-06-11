В Томской области медведи вышли к людям, напугав работников водозабора

Не территории городского округа Стрежевой три медведя показались вблизи местного водозабора и испугали его работников. Как передает "Интерфакс", власти выдали охотникам разрешение на регулирование численности хищников.

По словам руководителя территориального отдела департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Алексея Сафонова, сначала работники заметили следы медведей. Как выяснилось, в район водозаборных скважин звери выходили неоднократно. И вскоре люди увидели их самих.

В связи с этим профильный департамент выдал разрешение на урегулирование численности медведей в окрестностях городского округа. Этим займется стрежевское общество охотников и рыболовов.