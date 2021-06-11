Власти Тувы объявили траур в связи со смертью Ларисы Шойгу

Пятница, 11 июня, объявлена днем траура в Республике Тыва в связи с кончиной депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Соответствующий указ главы региона опубликован на официальном сайте правительства РТ.

Сегодня в республике приспустят государственные флаги. Кроме того, местным учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и программы.

Накануне депутат Государственной Думы РФ, заслуженный врач России Лариса Кужугетовна Шойгу скоропостижно скончалась в возрасте 68 лет. Причиной смерти называют инсульт, осложненный коронавирусной инфекцией.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Тува Владислав Ховалыг выразил родным и близким Ларисы Шойгу соболезнования. Глава регионального парламента Кан-оол Даваа назвал смерть Ларисы Шойгу тяжелой утратой.