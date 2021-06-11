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Рубрика: Происшествия

Жительницу Новосибирска обвинили в заказном убийстве бывшего мужа

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве, совершенном в начале прошлого года. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, организатором преступления стала 62-летняя женщина, а жертвой - ее бывший муж.

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По версии следствия, сибирячка обратилась к своему знакомому и предложила ему за денежное вознаграждение разделаться с бывшим супругом. Мотивом замысла стали личные неприязненные отношения. Знакомый согласился помочь в организации убийства и нашел исполнителя - 46 летнего мужчину, которому были предложены 100 тысяч рублей. Тот согласился и получил фотографию жертвы, адрес, информацию о его образе жизни.

Раздобыв оружие, 10 января 2020 года киллер подъехал к дому бывшего мужа заказчицы в дачном поселке Кудряшовский. Он представился хозяину дома курьером, сообщил, что принес некую посылку. Войдя в дом, преступник достал из куртки пистолет и дважды выстрел в голову жертвы.

65-летний мужчина скончался на месте. Убийца же скрылся, однако очень скоро был пойман правоохранителями. Он попал в объективы камер видеонаблюдения, отпираться не стал и начал сотрудничать со следствием.

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В итоге исполнителю было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия, а также в убийстве. Посредника обвинили в подстрекательстве и пособничестве убийству. Заказчица же преступления обвиняется в организации убийства. В прокуратуре отмечают, что женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем прокурора Новосибирской области Игорем Мищенко. В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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