Театр балета имени Якобсона показал "Жизель" во Владикавказе

Театральное затишье прошлого года отзывается не только проблемами, есть и радости. Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона с разницей в пять дней показал возобновленную премьеру современного балета и классическую "Жизель", со спокойной уверенностью заняв нишу универсального мобильного театра очень достойного уровня.

"Каменный берег" в постановке Владимира Варнавы на музыку Александра Карпова выбивается из российских представлений о балете вообще и современном балете в частности: Холокост как тема для искусства танца в России непривычна. Между тем хореографа потряс памятник на набережной Дуная в Будапеште - отлитые в металле стоптанные туфли уничтоженных фашистами взрослых и детей.

Монумент пробирает простотой, поддерживая общемировой тренд на непафосную память об ужасах войны, и спектакль ему следует. Фронтальное построение, базовая симметрия танца с единственной солирующей парой, скупая сценография (Ольга Шаишмелашвили) - весь набор лаконичных средств одноактного спектакля звучит как строгий и горький реквием. В итоге театр с ленинградской сдержанностью вводит в обиход важнейшую "неудобную" тему, избегая иллюстративности и назиданий. В один вечер с "Камерным берегом" труппа представила "Жар-птицу" Игоря Стравинского в постановке британца Дагласа Ли, сполна показав свой потенциал в современной хореографии. А неделю спустя те же артисты сделали почти невозможное.

В рамках программы "Большие гастроли" Театр балета имени Якобсона показал "Жизель" на сцене Музыкального театра Республики Северная Осетия-Алания во Владикавказе. Причем уровень спектакля оказался гораздо выше ожидаемого. По большому счету успех был закономерным: несколько лет назад театр выстрелил сенсационным "Дон Кихотом" - полноразмерным, подробным, академичным, в постановке знатока своего дела Йохана Кобборга.

Тогда и заговорили всерьез об успешном шефстве худрука "якобсонов", экс-премьера Мариинского театра Андриана Фадеева, с которым театр получил второе дыхание. Но тогдашний ошеломительный "Дон Кихот" мог захлебнуться в сложных буднях бездомного театра - консервативное искусство балета требовательно к школе, репетиционной базе и прочим показателям стабильности. Теперь понятно, что "якобсоны" справились. Классическая двухактная "Жизель" уже два века служит лакмусовой бумагой уровня труппы, представляя ее в насыщенном "земном" и невесомом "потустороннем" актах. Театр экзамен сдал. Причем широко, без видимого напряжения, показав в два вечера два состава солистов.

Фото: предоставлено Театром балета им. Якобсона

Под живой Оркестр Филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания с Игорем Томашевским за пультом труппа два вечера подряд представляла грустный сюжет о торжестве любви - с разными акцентами. Жизель в трактовке опытной Аллы Бочаровой сразу выглядит сильнее любимого; даже заблуждаясь, даже сходя с ума и уж тем более защищая его от недобрых сил.

Жизель Софии Матюшевской выглядела обманутой девочкой, нежданно для самой себя осмелившейся вступиться за любимого. Еще больше удивили оба Графа Альберта - Кирилл Вычужанин и Андрей Сорокин, если и не добравшие самую малость в актерской игре, то окупившие ее в сольных вариациях. А главное, вызвал уважение общий уровень труппы, то, что принято называть культурой исполнения.

Как ни льстит театру наличие собственных звезд со званием заслуженных артистов, лауреатов и обладателей премий, его культуру исполнения определяет кордебалет. И он был на высоте, четко артикулируя и никак не упрощая танцевальный текст, чем часто грешат и более именитые театры-гранды. Мелкие заноски, колкости партерных мелочей, внятные перестроения и, что совсем уж сверх ожиданий, никаких пережимов в "хлопотании лицом" сделали спектакль отличного качества.

К окончанию "Больших гастролей" подтвердились летние планы: Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Якобсона закрывает свой 52-й сезон в июле на сцене Большого театра - впервые за свою историю.