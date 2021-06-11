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Рубрика: Экономика

Названы самые интересные достопримечательности России

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: РИА Новости www.ria.ru
В России начал активно развиваться винный туризм

Аналитический центр НАФИ создал специальный путеводитель по интересным и уникальным достопримечательностям "Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить". В нем исследователи привели список точек туристического притяжения - по одной на каждый регион страны. В итоге, аналитики собрали рейтинг самых необычных и рекомендуемых к посещению достопримечательностей России, в который попали как всем известные места, так и совершенно неожиданные.

- Российский внутренний туристический рынок меняется под влиянием пандемии и сопутствующих ограничений. Выездной туризм заменяется локальным: местные туроператоры приглашают туристов в регионы, и достопримечательности России позиционируются как ни в чем не уступающие зарубежным, - отмечается в исследовании.

Первое место в рейтинге туристических достопримечательностей заняла Долина Гейзеров на Камчатке. Добраться туда можно только вертолетом, поэтому и цена на такое путешествие не мала, но попасть на одно из крупнейших гейзерных полей планеты хоть раз в жизни должен каждый россиянин.

Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Фото: Мария Ващук РИА Новости

Второе место заняло Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Это соленое озеро является уникальным по своим свойствам. Здесь есть целебная грязь большой бальнеологической ценности. Третье и четвертое место заняли горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае, Ленские столбы в Якутии.

Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Фото: РИА Новости

На пятом месте расположился замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии. Его построил в Урванском районе республики бывший министр сельского хозяйства региона Тембулат Эркенов в 2012 году, чтобы дать толчок виноделию в регионе. Это одна из самых новых достопримечательностей Северного Кавказа, которая, впрочем, отлично вписалась в окружающий ландшафт. Пятиэтажный особняк нужен был для того, чтобы его владелец мог вступить в гильдию французских виноделов - в правилах приема есть такое удивительное условие, как владение собственным замком. Вокруг замка располагаются более тысячи гектаров виноградников.

Замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии. Фото: youtube

Также в список интересных достопримечательностей попали Соловецкий монастырь, Пещеры Хээтэй, Остров Врангеля, Маяк Анива, Водопады Руфабго.

Соловецкий монастырь в Архангельской области. Фото: Илья Тимин/ РИА Новости

Создали такой рейтинг по двум причинам: во-первых, чтобы помочь каждому россиянину спланировать свой туристический маршрут по интересным местам, а во-вторых - обозначить для местных туристических организаций локации, на которые есть спрос и на развитие которых следует обратить внимание.

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