Карелии выделили более шести миллиардов на больницу и дорогу

Правительство России расширило федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия". В нее добавлены новые мероприятия и выделены деньги. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Общий объем дополнительного финансирования составит 6,4 миллиарда рублей.

Деньги в первую очередь пойдут на строительство хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в последний свой визит в Петрозаводск побывал в этой больнице и увидел, в каких условиях работают врачи. Премьер тогда ужаснулся состоянию больницы и пообещал выделить средства.

В больнице особое внимание уделяют пациентам со злокачественными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сахарным диабетом. Диспансерное наблюдение включает лабораторную диагностику, консультации специалистов по профилям сопутствующей патологии, рентгенологическую диагностику и коррекцию лекарственной терапии. Стационар рассчитан на 451 койку, в том числе 17-дневного пребывания. Через больницу ежегодно проходит более 40 тысяч человек, госпитализируется около 16 тысяч.

"Примерно шесть тысяч пациентов получают реанимационно-анестезиологическую помощь. И их число растет. Но, к сожалению, количество коек не соответствует потоку больных, - рассказал заведующий отделением интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации Валерий Ясинский. - Палата реанимации занимает площадь в 130 квадратных метров, развернуто семь коек. Это в три раза меньше норматива. Аналогичная ситуация и в операционном блоке - приходится оперировать пациентов в одном операционном зале на двух столах".

В рамках расширения федеральной программы по развитию Карелии планируется также реконструировать автомобильную дорогу Петрозаводск - Суоярви, привести в порядок мостовый переход на трассе "Кола" и построить переправу через пролив Ворссунсалми в Сортавале. Кроме того, в Петрозаводске построят современный спортивный комплекс для воспитанников детско-юношеской спортивной школы.

В Петрозаводске также построят современный комплекс для детскоюношеской спортивной школы

Михаил Мишустин отметил, что эти объекты, на которые федеральное правительство выделило дополнительные средства, важны и для жителей Карелии, и для туристов. Возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечет еще больше путешественников.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в свою очередь заявил, что в регионе уже приступили к проектированию этих важных объектов.