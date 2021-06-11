На калининградку, натравившую собаку на женщину с детьми, завели дело

В Калининграде полиция привлекла к уголовной ответственности 19-летнюю девушку, натравившую собаку бойцовской породы на женщину с детьми.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инцидент между двумя горожанками случился на улице Летней в Московском районе. 30-летняя женщина, гулявшая с маленькими детьми, сделала замечание девушке, которая выгуливала стаффордширского терьера без поводка и намордника.

Вспыхнула ссора, и хозяйка собаки дала ей команду напасть на оппонентку. Стаффорд вцепился женщине в лицо, после чего девушка вместе с псом убежала с места происшествия.

Прохожие, бывшие свидетелями этой сцены, вызвали пострадавшей "скорую". Травму, которую она получила, медики расценили как легкий вред здоровью.

Полицейские опросили свидетелей, установили приметы хозяйки собаки и установили ее личность. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.