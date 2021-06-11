В Петербурге суды стали штрафовать выпускников за телефон на экзаменах

Мировые суды Петербурга начали рассматривать дела об административных правонарушениях выпускников школ, попавшихся на экзаменах с мобильными телефонами и шпаргалками.

Как следует из картотеки на сайте мировых судов города, в этом году на рассмотрение поступили уже два дела по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ. В ней идет речь об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации и нарушении порядка ее проведения.

По материалам одного из дел, выпускница школы в Невском районе Петербурга принесла на экзамен по русскому языку мобильный телефон. Факт нарушения процедуры ГИА занесли в протокол государственной экзаменационной комиссии.

Порядок проведения аттестации запрещает иметь при себе на экзаменах средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения информации.

Выпускница не оспаривала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей, постановление может быть обжаловано.

В 2020 году мировые суды Петербурга также рассматривали дела провинившихся выпускников, которые приносили на экзамен мобильные телефоны или письменные шпаргалки. Как правило, их тоже наказывали штрафами в размере трех тысяч рублей.

Но одной из выпускниц удалось избежать такого наказания за свой проступок. Она пришла на экзамен с наушниками и передающим устройством. Однако суд счел это нарушение малозначительным и ограничился объявлением девушке устного замечания.