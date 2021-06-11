Астрономы заметили в центре Галактики гигантскую мигающую звезду

В центральной части Млечного Пути обнаружена необычная звезда, яркость которой то снижается, то нарастает. Есть вероятность, что это двойная звездная система нового типа.

Как пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые назвали ее "мигающим гигантом". Они считают, что это новый класс двойных звездных систем, в которых гигантская звезда размером в сотни раз больше Солнца каждые несколько десятилетий затмевается невидимым орбитальным спутником - более мелкой звездой или крупной планетой.

- Мы наблюдали темный, большой и вытянутый объект, проходящий между нами и далекой звездой, и можем только предполагать его происхождение, - говорится в пресс-релизе Кембриджского университета.

Так как звезда находится в плотной области Млечного Пути, исследователи сначала предположили, что неизвестный темный объект случайно проходит перед гигантской звездой, но моделирование показало, что это вряд ли возможно.

Кстати, похожая звездная система давно известна - гигантская звезда Эпсилон Возничего частично затмевается огромным диском пыли каждые 27 лет, но в этот момент ее яркость снижается лишь наполовину. Известны полдюжины звездных систем, где гигантские звезды периодически затмеваются большими непрозрачными дисками.

Ученые предложили выделить гигантские "мигающие" звезды в отдельный класс для исследования. "Мигающий гигант" VVV-WIT-08 был обнаружен с помощью телескопа VISTA Паранальской обсерватории в Чили, управляемой Европейской южной обсерваторией. Этот телескоп наблюдал изменения яркости одного миллиарда звезд в течение десяти лет в инфракрасном диапазоне.