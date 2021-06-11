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11.06.2021 12:25
Рубрика: Общество

Астрономы заметили в центре Галактики гигантскую мигающую звезду

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В центральной части Млечного Пути обнаружена необычная звезда, яркость которой то снижается, то нарастает. Есть вероятность, что это двойная звездная система нового типа.

Фото: NASA/JPL-Caltech
Обнаружена планета с "земной" атмосферой

Как пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые назвали ее "мигающим гигантом". Они считают, что это новый класс двойных звездных систем, в которых гигантская звезда размером в сотни раз больше Солнца каждые несколько десятилетий затмевается невидимым орбитальным спутником - более мелкой звездой или крупной планетой.

- Мы наблюдали темный, большой и вытянутый объект, проходящий между нами и далекой звездой, и можем только предполагать его происхождение, - говорится в пресс-релизе Кембриджского университета.

Так как звезда находится в плотной области Млечного Пути, исследователи сначала предположили, что неизвестный темный объект случайно проходит перед гигантской звездой, но моделирование показало, что это вряд ли возможно.

Кстати, похожая звездная система давно известна - гигантская звезда Эпсилон Возничего частично затмевается огромным диском пыли каждые 27 лет, но в этот момент ее яркость снижается лишь наполовину. Известны полдюжины звездных систем, где гигантские звезды периодически затмеваются большими непрозрачными дисками.

Ученые предложили выделить гигантские "мигающие" звезды в отдельный класс для исследования. "Мигающий гигант" VVV-WIT-08 был обнаружен с помощью телескопа VISTA Паранальской обсерватории в Чили, управляемой Европейской южной обсерваторией. Этот телескоп наблюдал изменения яркости одного миллиарда звезд в течение десяти лет в инфракрасном диапазоне.

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