Черноморский флот начал учения в Крыму на фоне прибытия эсминца США

Совместные учения зенитно-ракетного полка и морской авиации Черноморского флота начались в пятницу в Крыму. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Расчеты и батареи полка отрабатывают организацию обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков, - рассказал Рулев.

В тренировках, которые проходят на нескольких военных аэродромах, задействованы 15 самолетов и вертолетов, а том числе самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12, а также около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сегодня 6-й флот ВМС США сообщил на своей странице в Twitter, что эсминец Laboon направляется в Черное море с целью "проведения операций по обеспечению безопасности в регионе" совместно с союзниками и партнерами НАТО.