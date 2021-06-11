Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем США

Эсминец с управляемым ракетным оружием военно-морских сил США "Лабун" зашел в пятницу в Черное море. Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - цитирует сообщение Национального центра управления обороной ТАСС.

Как ранее сообщалось, ракетный эсминец ВМС США "Лабун" типа "Арли Берк" совершил переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса имеют на вооружении управляемое ракетное оружие - крылатые ракеты "Томагавк" и "Гарпун".

С начала текущего года боевые корабли США несколько раз заходили в акваторию Черного моря. В частности, ракетный крейсер типа "Тикондерога".