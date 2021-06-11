В ДТП с маршруткой в Астраханской области пострадали десять человек

Десять человек получили ранения при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС, ДТП с маршруткой произошло сегодня, около половины восьмого утра, у села Рассвет Наримановского района. Пострадали десять человек, шестеро из них госпитализированы.

Разлива топлива не произошло, дорога не перекрыта. На месте работают спасатели. Как уточнил главврач астраханской больниц № 3, на данный момент в медучреждение поступили девять человек. У них диагностированы переломы и различные травмы. Тяжелых пациентов среди них нет, решение об их госпитализации будет принято позже.