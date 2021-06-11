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11.06.2021 19:58
Рубрика: Экономика

В городе Саки открыли 3-километровую набережную вдоль лечебного озера

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В городе Саки торжественно открыли набережную вдоль лечебного озера, построенную за 800 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы РК и Севастополя.
Фото: Алексей Вакуленко/РГ Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Набережная Сакского лечебного озера состоит из пяти участков общей площадью 12 гектаров и протяженностью - 2,7 километра.

Фото: Пресс-служба администрации Саки
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На их протяжении построили шесть тематических фонтанов, 47 питьевых фонтанов, установили малые архитектурные формы, обустроили амфитеатр на 650 мест и девять детских площадок для разных возрастных групп. Кроме того, вдоль набережной установили 500 опор освещения и высадили более 15 000 кустарников и более 2000 деревьев.

Участвовавшая в церемонии вице-премьер крымского правительства и глава регионального Минтруда Елена Романовская отметила, что теперь жители курортного города могут похвастаться уникальной набережной.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ

- Теперь у вас есть место, где можно встречаться, начинать какие-то новые семейные традиции, отдыхать, делиться радостями и горестями, - обратилась она к сакчанам. - Я хочу, чтобы это место стало для вас символичном, а о городе Саки знали как о самом доступном и комфортном.

По словам Романовской, Саки известен как курорт для инвалидов-колясочников, и поэтому при разработке проекта набережной учли потребности маломобильных групп населения.

- В Саках, к счастью, все в порядке с демографической ситуацией, и мамы с детскими колясками, и пожилые люди могут прогуливаться по новой набережной, наслаждаясь доступным отдыхом, - подчеркнула зампред Совета министров.

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Глава Сакской администрации Александр Овдиенко поблагодарил руководство Крыма за вклад в развитие города.

- Нам будет теперь и где отдыхать, и где встречаться, а главное, теперь будет чем заняться в плане поддержания чистоты и порядка, - полушутя заметил мэр и добавил, что набережная дополнительно привлечет в город туристов и позволит увеличить число туристических маршрутов на территории Сак, в том числе для маломобильных групп населения.

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