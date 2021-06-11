В Ингушетии туристический сезон открылся с максимальной загрузкой

За две недели с момента открытия летнего туристического сезона на ингушском курорте побывало 240 человек. Свободных номеров в гостинице и санатории горного Джейрахского района практически не осталось.

- Такого количества отдыхающих сразу с наступлением тепла давно не было, - рассказал житель района Магомед Оздоев.

Большинство гостей приехали на ингушский курорт из регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также Москвы и Московской области.

Запуск сезона прошел в "Армхи" в праздничной атмосфере. Для гостей организовали представление на площадке под открытым небом с кавказским колоритом. Туристы смогли поучаствовать в различных мастер-классах и конкурсах, например, можно было пострелять из лука, попытаться пройти на ходулях, стать участником пейнтбольного турнира или женских соревнований "Амазонка". Кто-то смог получить уроки лезгинки.

Сейчас загруженность курорта почти стопроцентная. Цены на проживание в местных гостиницах - средние по Северному Кавказу. Так, одноместный номер с завтраком стоит от трех тысяч рублей в сутки, с санаторно-курортным лечением - от четырех тысяч, сюда входит трехразовое питание.

Этой весной на курорте увеличился номерной фонд. Были открыты апартаменты - трехэтажное здание с планировкой жилого дома. В нем можно поселиться в одно, двух или трехкомнатной квартире. Апартаменты рассчитаны всего на 20 человек. Отдыхающие сами готовят еду на собственной кухне или питаются в расположенной неподалеку гостинице или ресторане. Стоимость размещения в однокомнатной квартире - от трех с половиной тысяч рублей.

На курорте стал более разнообразным досуг. Можно совершить пешеходное восхождение на Столовую гору, покататься на лошадях, их арендуют у жителей района, или на квадроциклах, полчаса езды стоит 500 рублей, один час - тысячу.

Скоро появится возможность для купания в открытых бассейнах, расположенных в курортной зоне, с вышками и трамплинами, которые в будущем могут стать местом тренировки сборной России по плаванию. В районе есть также хорошая велотрасса.