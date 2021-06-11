В Крыму День России отметят пиротехническим и танцевальным шоу

В Республике Крым и Севастополе День России будут отмечать с 11 по 13 июня яркими спортивными и развлекательными мероприятиями для взрослых и детей. В городах полуострова пройдут тематические фотовыставки, мастер-классы, концерты, а завершится праздник фейерверком.

В городе-герое Севастополе 12 июня в 22 часа устроят эффектное лазерное и пиротехническое шоу. Берега Севастопольской бухты соединит огненный "Крымский мост". Для этого между молами на входе в бухту расположат понтоны с лазерными и пиротехническими установками. Лазерное шоу спроецируют на водный экран, который создадут в воздухе пожарно-спасательные суда. Зрители увидят знаменитые памятники и образы исторических личностей, которые внесли вклад в судьбу Севастополя.

Пиротехническое шоу также посвятят истории Севастополя и Крыма от древних времен до наших дней, а кульминацией станет грандиозный фейерверк в цветах российского триколора. Чтобы воплотить масштабный замысел, в Севастополь приедут лучшие пиротехники из разных уголков России. Представление пройдет под сопровождение известных музыкальных произведений, которые можно услышать на набережной у Памятника затопленным кораблям.

В Евпатории 12 июня в 20 часов на театральной площади пройдет концерт танцевальной студии "Столица", специальный гость - российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. В Алуште на 10 часов утра запланировано торжественное водружение государственного флага РФ на горе Чатыр-Даг. А Ялта в это же время приглашает горожан и гостей поучаствовать на набережной во Всероссийском флешмобе "Русь танцевальная".

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе 12 июня пройдет автопробег, посвященный Дню России.

В Симферополе 13 июня в полдень состоится открытие турнира города по велоспорту-маунтинбайку "Морской Марафон 2021" в районе садового общества "Сосновый бор" вблизи Симферопольского водохранилища.

В Старом Крыму 11 июня пройдет костюмированный бал "Благородный след Екатерины". Как рассказала "РГ" заведующая литературно-художественным музеем (входит в состав ГБУ РК "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина") Марина Стамова, это мероприятие посвящено присоединению Крыма к Российской Империи в 1783 году и путешествию Екатерины II на полуостров.

- Судьба Крыма решилась во время русско-турецкой войны подписанием мирного договора, по которому Крым получил независимость от Турции, и в 1783 году Екатерина II присоединила Крым к России, - говорит Марина Стамова.

Для участия в костюмированном мероприятии приглашены профессиональные танцоры и певцы, в программе - вальс, романсы, уроки этикета: язык веера.

Кстати

Художники арт-кластера "Таврида" ко Дню России создадут еще одну огромную настенную роспись на одноименной федеральной трассе. По информации пресс-службы, высота мурала - 10 метров, длина - 43 метра. Это огромный пейзаж в цветах триколора с образами крымской природы. Белый - это облака, синий - море, красный - маковое поле.