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Рубрика: Происшествия

Себе дороже

В Крыму хотят в 200 раз повысить штрафы за шум по ночам
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил с инициативой серьезно ужесточить административную ответственность за нарушение тишины по ночам.

По его замыслу, предельный размер штрафов за первое нарушение необходимо увеличить для физлиц в пять раз - до 5 тысяч рублей, в более чем 33 раза, до 50 тысяч, для должностных лиц и в двести раз - до миллиона рублей - для юрлиц.

Глава республики пояснил, что на нарушение тишины и покоя в ночное время ему жалуются жители многоэтажек в Симферополе.

"С точки зрения доказательной базы, достаточно будет сделать видеозапись факта нарушения. С МВД вопрос предварительно согласован", - рассказал Аксенов. Он также договорился с главой регионального МВД Павлом Карандой увеличить число следящих за общественным порядком патрульных групп в крымской столице.

Свое предложение глава региона направил Общественную палату Крыма. В комментарии "Российской газете" заместитель председателя палаты Александр Рудяков заявил, что инициативу главы республики он поддерживает. Но подчеркнул, что крайне важно детализировать правовые инструменты, которые бы эффективно обеспечивали соблюдение режима тишины.

Закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики действует с апреля 2017 года. Кричать, громко петь, играть на музыкальных инструментах и иным образом нарушать тишину в частном секторе, многоэтажках и на придомовых территориях, а также в санаториях и некоторых других местах запрещено с 22.00 до 8.00.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Кроме того, для жителей многоквартирных домов в субботу и воскресенье, а также в нерабочие и праздничные дни действует запрет на шум еще и до 10 часов утра.

Есть и дневной тихий час - с 13 до 14 часов. Но сказать, что эти нормы работают, можно только с большой натяжкой.

Пресс-служба регионального МВД отказалась оперативно предоставить информацию о количестве граждан, наказанных за это правонарушение в 2021 году.

Зато жительница Симферополя Лариса Николаева поделилась с "РГ" горьким опытом обращения в полицию из-за того, что во дворе ее многоэтажки группа молодых людей в полтретьего ночи включила громкую музыку.

- В ответ на обращение диспетчер поинтересовался у меня, не убили ли кого, а затем полушутя-полусерьезно сказал: мол, если убьют кого, тогда и звоните, - рассказала она. - На мой вызов из правоохранителей так никто и не приехал. Ночной "концерт" продолжался до четырех утра, лишив сна не только меня, но и соседей.

Какая часть подобных правонарушений остается незамеченной, можно только догадываться. Так, может быть, надо еще всерьез задуматься и над тем, чтобы наказание за шум стало неотвратимым?

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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