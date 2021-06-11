Новости

Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования 15:58
В Германии решили смягчить ограничения на поездки по миру 15:58
В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже 15:52
Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в 2021 году 15:51
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка 15:40
Путин в День России посетит выставку в Третьяковской галерее 15:35
"Реакция" и "солидный": Генич описал каждого игрока сборной России одним словом 15:30
Россияне стали забывать о причитающихся пенсионных накоплениях 15:27
В России разрешили охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:19
Путин одобрил поправки для включения лесов Байкала в населенные пункты 15:18
Захарова раскритиковала фото сотрудников посольства США в Киеве 15:15
Религиозным организациям разрешили использовать слово Россия 14:58
В Челябинск завезли 800 тонн песка для фестиваля скульптур 14:57
Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
В Волгоградской области девочка погибла из-за непотушенной свечи 14:42
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Курс евро впервые с марта упал до 87 рублей 14:32
В Екатеринбурге поймали грабителя на электросамокате 14:30
Белый дом: Байден встретится с Меркель 15 июля в Вашингтоне 14:30
Убившего свою невесту москвича приговорили к 14,5 года тюрьмы 14:15
Евросоюз снимет ограничения на поездки для вакцинированных граждан ЕС 14:11
ЦБ напомнил банкам о запрете комиссий для граждан при приеме монеты 14:11
На Кубани возбудили дело из-за гибели человека при взрыве в гараже 14:04
Боровицкий проход в Кремль закроют для посетителей из-за ремонта 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 15:52
Рубрика: Происшествия

В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

В селе Новофедоровка Сакского района Крыма чиновники сельсовета решили, что коммерсанту не обязательно платить в бюджет за установленные на пляже торговые павильоны. В результате муниципальные служащие стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Власти Феодосии защитят от застройки пляж в Песчаной балке

Следователи установили, что администрация сельсовета Новофедоровки в апреле 2016 года заключила с предпринимателем договор о благоустройстве пляжа с правом установки на нем 150 торговых павильонов. Однако договор был подписан на заведомо не выгодных для местного и республиканского бюджетов условиях. Вносить средства в бюджет у предпринимателя не было необходимости.

- Совершенные из личной заинтересованности должностным лицом администрации Новофедоровского сельского поселения действия, явно выходящие за пределы его полномочий, причинили значительный материальный ущерб республиканскому и сельскому бюджету. Казна лишилась суммы свыше 7,7 миллиона рублей, - уточнили в СК.

Нарушение законодательства удалось установить благодаря проверке Сакской межрайонной прокуратуры. Выяснилось, что из-за попустительства чиновников предприниматель мог не платить в бюджет и еще более длительное время.

- Как показала проверка, плата за размещение объектов торговли на пляжной территории условиями договоров не была предусмотрена, и местная администрация не взыскивала ее более четырех лет, - рассказали в надзорном ведомстве.

Следствие устанавливает весь круг лиц, причастных к участию в преступной схеме.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин подписал закон о борьбе с авиадебоширами
В ФРГ заверили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается
Госдума рассмотрит проект о репатриации белорусов и украинцев
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями