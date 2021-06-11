В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже

В селе Новофедоровка Сакского района Крыма чиновники сельсовета решили, что коммерсанту не обязательно платить в бюджет за установленные на пляже торговые павильоны. В результате муниципальные служащие стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю.

Следователи установили, что администрация сельсовета Новофедоровки в апреле 2016 года заключила с предпринимателем договор о благоустройстве пляжа с правом установки на нем 150 торговых павильонов. Однако договор был подписан на заведомо не выгодных для местного и республиканского бюджетов условиях. Вносить средства в бюджет у предпринимателя не было необходимости.

- Совершенные из личной заинтересованности должностным лицом администрации Новофедоровского сельского поселения действия, явно выходящие за пределы его полномочий, причинили значительный материальный ущерб республиканскому и сельскому бюджету. Казна лишилась суммы свыше 7,7 миллиона рублей, - уточнили в СК.

Нарушение законодательства удалось установить благодаря проверке Сакской межрайонной прокуратуры. Выяснилось, что из-за попустительства чиновников предприниматель мог не платить в бюджет и еще более длительное время.

- Как показала проверка, плата за размещение объектов торговли на пляжной территории условиями договоров не была предусмотрена, и местная администрация не взыскивала ее более четырех лет, - рассказали в надзорном ведомстве.

Следствие устанавливает весь круг лиц, причастных к участию в преступной схеме.