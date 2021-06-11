В Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения

С 11 июня в Ростовской области зрительные залы в учреждениях культуры смогут заполняться на 75 процентов. Ранее разрешалось заполнять не более 50 процентов зрительских мест.

Соответствующие изменения в постановление регионального правительства внес губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Кроме того, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и социальной дистанции возобновляется продажа билетов в кинотеатры и на выставки в кассах. Ранее билеты продавались лишь дистанционно - через интернет.

По данным Роспотребнадзора, число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области достигло 95774 человек, из которых 87 117 человек выздоровели, 4 549 умерли. Прививки от COVID-19 сделали 486 612 жителя региона.