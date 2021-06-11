В Волгоград привезут ковчег с мощами Александра Невского

Ковчег с мощами святого князя Александра Невского пробудет в Волгоградской области с 12 по 19 июня, сообщает пресс-служба епархии.

Реликвию доставят 12 июня в 20:00 из Ростова-на-Дону и разместят в Казанском кафедральном соборе.

Для поклонения верующим она будет доступна последующие дни с 08:00 до 19:00. В это время желающие смогут помолиться перед мощами. Ежедневно у ковчега священнослужители будут совершать молебны.

Вечером 19 июня святыню отправят в Астрахань. 12 июня стартуют сразу четыре продолжительных крестных хода с частицами мощей святого благоверного князя по России и Беларуси. Волгоград входит в южный маршрут.

В субботу Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского.