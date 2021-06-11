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11.06.2021 12:20
Рубрика: Общество

Врачи назвали два напитка, обостряющие артрит

Текст: Ольга Орлова

Ученые-ревматологи клиники "Бригем энд уименс" в Бостоне назвали напитки, усугубляющие течение артрита.

Фото: iStock
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Артрит - аутоиммунное заболевание, при котором воспаляется тонкий слой клеток, которые покрывают суставы. В результате может произойти потеря формы и разрушение сустава, и это сопровождается сильными болями.

Симптомы болезни начинают ухудшаться при употреблении двух напитков, пишет Express. Это подсахаренные напитки и алкоголь.

Алкоголь к тому же увеличивает риск развития подагры, поскольку повышает уровень мочевой кислоты в крови. А самым вредным из алкогольных напитков врачи назвали пиво.

Поэтому тем, кто заботится о здоровье суставов, следует ограничить названные напитки.

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