За сутки в России подтверждено 12505 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5853
- 2 Санкт-Петербург 863
- 3 Московская область 837
- 4 Нижегородская область 177
- 5 Ростовская область 158
- 6 Воронежская область 153
- 7 Республика Бурятия 130
- 8 Свердловская область 121
- 9 Иркутская область 118
- 10 Республика Крым 115
- 11 Саратовская область 112
- 12 Красноярский край 109
- 13 Ленинградская область 108
- 14 Новосибирская область 103
- 15 Краснодарский край 100
- 16 Республика Саха (Якутия) 99
- 17 Пермский край 97
- 18 Республика Башкортостан 95
- 19 Смоленская область 90
- 20 Кировская область 89
- 21 Тверская область 88
- 22 Брянская область 87
- 23 Волгоградская область 86
- 24 Челябинская область 86
- 25 Ульяновская область 83
- 26 Ярославская область 80
- 27 Архангельская область 78
- 28 Хабаровский край 75
- 29 Пензенская область 74
- 30 Омская область 73
- 31 Калининградская область 69
- 32 Забайкальский край 69
- 33 Ханты-Мансийский автономный округ 69
- 34 Кемеровская область 69
- 35 Оренбургская область 67
- 36 Республика Карелия 65
- 37 Алтайский край 65
- 38 Курская область 64
- 39 Мурманская область 62
- 40 Белгородская область 59
- 41 Ставропольский край 59
- 42 Самарская область 59
- 43 Тамбовская область 58
- 44 Тульская область 58
- 45 Приморский край 58
- 46 Тюменская область 57
- 47 Ивановская область 56
- 48 Астраханская область 55
- 49 Липецкая область 55
- 50 Вологодская область 50
- 51 Калужская область 49
- 52 Рязанская область 49
- 53 Владимирская область 49
- 54 Псковская область 48
- 55 Орловская область 46
- 56 Республика Чувашия 46
- 57 Республика Дагестан 46
- 58 Сахалинская область 45
- 59 Республика Хакасия 44
- 60 Республика Коми 42
- 61 Удмуртская Республика 39
- 62 Томская область 38
- 63 Костромская область 36
- 64 Амурская область 35
- 65 Новгородская область 32
- 66 Республика Татарстан 30
- 67 Севастополь 29
- 68 Республика Мордовия 28
- 69 Курганская область 27
- 70 Республика Марий Эл 25
- 71 Республика Алтай 21
- 72 Республика Калмыкия 21
- 73 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- 74 Еврейская автономная область 13
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 77 Республика Ингушетия 11
- 78 Чеченская Республика 11
- 79 Камчатский край 9
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 81 Республика Адыгея 8
- 82 Республика Тыва 7
- 83 Магаданская область 5
- 84 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 180 454 случая (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,04%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 396 смертей:
- Москва 60
- Санкт-Петербург 45
- Нижегородская область 18
- Самарская область 14
- Краснодарский край 12
- Ульяновская область 12
- Свердловская область 12
- Воронежская область 10
- Московская область 10
- Ленинградская область 9
- Пермский край 9
- Ростовская область 8
- Волгоградская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Ставропольский край 6
- Красноярский край 6
- Новосибирская область 6
- Липецкая область 5
- Тульская область 5
- Республика Крым 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Саратовская область 5
- Тюменская область 5
- Владимирская область 4
- Курская область 4
- Калининградская область 4
- Томская область 4
- Республика Бурятия 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Новгородская область 3
- Псковская область 3
- Республика Чувашия 3
- Кемеровская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Башкортостан 2
- Удмуртская Республика 2
- Курганская область 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Брянская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Омская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 125 674 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 188 человек:
- Москва 3061
- Санкт-Петербург 1084
- Московская область 801
- Республика Саха (Якутия) 352
- Ростовская область 290
- Республика Бурятия 179
- Воронежская область 150
- Республика Крым 137
- Саратовская область 137
- Нижегородская область 127
- Челябинская область 125
- Свердловская область 123
- Иркутская область 123
- Республика Коми 108
- Астраханская область 107
- Белгородская область 104
- Липецкая область 104
- Республика Татарстан 101
- Пермский край 101
- Тверская область 96
- Ульяновская область 94
- Новосибирская область 93
- Ставропольский край 92
- Смоленская область 91
- Кировская область 88
- Ленинградская область 82
- Краснодарский край 76
- Архангельская область 75
- Волгоградская область 74
- Тамбовская область 70
- Пензенская область 70
- Ханты-Мансийский автономный округ 70
- Красноярский край 70
- Омская область 69
- Ярославская область 67
- Республика Башкортостан 67
- Оренбургская область 67
- Кемеровская область 67
- Брянская область 66
- Калининградская область 64
- Курская область 60
- Республика Карелия 60
- Самарская область 56
- Республика Чувашия 55
- Тюменская область 55
- Ивановская область 52
- Тульская область 49
- Рязанская область 48
- Хабаровский край 48
- Владимирская область 46
- Калужская область 45
- Вологодская область 44
- Орловская область 42
- Республика Дагестан 42
- Удмуртская Республика 41
- Костромская область 40
- Алтайский край 40
- Республика Мордовия 38
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Новгородская область 30
- Забайкальский край 30
- Амурская область 30
- Приморский край 29
- Курганская область 23
- Мурманская область 22
- Псковская область 21
- Республика Марий Эл 21
- Республика Алтай 20
- Республика Калмыкия 18
- Сахалинская область 15
- Севастополь 14
- Республика Хакасия 14
- Томская область 14
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Чеченская Республика 11
- Республика Адыгея 9
- Республика Ингушетия 9
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Магаданская область 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Тыва 4
- Еврейская автономная область 2
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 782 183.