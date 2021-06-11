За сутки в России подтверждено 12505 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5853

2 Санкт-Петербург 863

3 Московская область 837

4 Нижегородская область 177

5 Ростовская область 158

6 Воронежская область 153

7 Республика Бурятия 130

8 Свердловская область 121

9 Иркутская область 118

10 Республика Крым 115

11 Саратовская область 112

12 Красноярский край 109

13 Ленинградская область 108

14 Новосибирская область 103

15 Краснодарский край 100

16 Республика Саха (Якутия) 99

17 Пермский край 97

18 Республика Башкортостан 95

19 Смоленская область 90

20 Кировская область 89

21 Тверская область 88

22 Брянская область 87

23 Волгоградская область 86

24 Челябинская область 86

25 Ульяновская область 83

26 Ярославская область 80

27 Архангельская область 78

28 Хабаровский край 75

29 Пензенская область 74

30 Омская область 73

31 Калининградская область 69

32 Забайкальский край 69

33 Ханты-Мансийский автономный округ 69

34 Кемеровская область 69

35 Оренбургская область 67

36 Республика Карелия 65

37 Алтайский край 65

38 Курская область 64

39 Мурманская область 62

40 Белгородская область 59

41 Ставропольский край 59

42 Самарская область 59

43 Тамбовская область 58

44 Тульская область 58

45 Приморский край 58

46 Тюменская область 57

47 Ивановская область 56

48 Астраханская область 55

49 Липецкая область 55

50 Вологодская область 50

51 Калужская область 49

52 Рязанская область 49

53 Владимирская область 49

54 Псковская область 48

55 Орловская область 46

56 Республика Чувашия 46

57 Республика Дагестан 46

58 Сахалинская область 45

59 Республика Хакасия 44

60 Республика Коми 42

61 Удмуртская Республика 39

62 Томская область 38

63 Костромская область 36

64 Амурская область 35

65 Новгородская область 32

66 Республика Татарстан 30

67 Севастополь 29

68 Республика Мордовия 28

69 Курганская область 27

70 Республика Марий Эл 25

71 Республика Алтай 21

72 Республика Калмыкия 21

73 Ямало-Ненецкий автономный округ 21

74 Еврейская автономная область 13

75 Кабардино-Балкарская Республика 13

76 Карачаево-Черкесская Республика 11

77 Республика Ингушетия 11

78 Чеченская Республика 11

79 Камчатский край 9

80 Республика Северная Осетия-Алания 9

81 Республика Адыгея 8

82 Республика Тыва 7

83 Магаданская область 5

84 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 180 454 случая (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждено 396 смертей: Москва 60

Санкт-Петербург 45

Нижегородская область 18

Самарская область 14

Краснодарский край 12

Ульяновская область 12

Свердловская область 12

Воронежская область 10

Московская область 10

Ленинградская область 9

Пермский край 9

Ростовская область 8

Волгоградская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Смоленская область 6

Тверская область 6

Ставропольский край 6

Красноярский край 6

Новосибирская область 6

Липецкая область 5

Тульская область 5

Республика Крым 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Саратовская область 5

Тюменская область 5

Владимирская область 4

Курская область 4

Калининградская область 4

Томская область 4

Республика Бурятия 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Калужская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Вологодская область 3

Новгородская область 3

Псковская область 3

Республика Чувашия 3

Кемеровская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Башкортостан 2

Удмуртская Республика 2

Курганская область 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Брянская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Хакасия 1

Омская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 125 674 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 188 человек: Москва 3061

Санкт-Петербург 1084

Московская область 801

Республика Саха (Якутия) 352

Ростовская область 290

Республика Бурятия 179

Воронежская область 150

Республика Крым 137

Саратовская область 137

Нижегородская область 127

Челябинская область 125

Свердловская область 123

Иркутская область 123

Республика Коми 108

Астраханская область 107

Белгородская область 104

Липецкая область 104

Республика Татарстан 101

Пермский край 101

Тверская область 96

Ульяновская область 94

Новосибирская область 93

Ставропольский край 92

Смоленская область 91

Кировская область 88

Ленинградская область 82

Краснодарский край 76

Архангельская область 75

Волгоградская область 74

Тамбовская область 70

Пензенская область 70

Ханты-Мансийский автономный округ 70

Красноярский край 70

Омская область 69

Ярославская область 67

Республика Башкортостан 67

Оренбургская область 67

Кемеровская область 67

Брянская область 66

Калининградская область 64

Курская область 60

Республика Карелия 60

Самарская область 56

Республика Чувашия 55

Тюменская область 55

Ивановская область 52

Тульская область 49

Рязанская область 48

Хабаровский край 48

Владимирская область 46

Калужская область 45

Вологодская область 44

Орловская область 42

Республика Дагестан 42

Удмуртская Республика 41

Костромская область 40

Алтайский край 40

Республика Мордовия 38

Ямало-Ненецкий автономный округ 35

Новгородская область 30

Забайкальский край 30

Амурская область 30

Приморский край 29

Курганская область 23

Мурманская область 22

Псковская область 21

Республика Марий Эл 21

Республика Алтай 20

Республика Калмыкия 18

Сахалинская область 15

Севастополь 14

Республика Хакасия 14

Томская область 14

Кабардино-Балкарская Республика 12

Чеченская Республика 11

Республика Адыгея 9

Республика Ингушетия 9

Карачаево-Черкесская Республика 7

Республика Северная Осетия - Алания 5

Магаданская область 5

Ненецкий автономный округ 4

Республика Тыва 4

Еврейская автономная область 2

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 782 183.