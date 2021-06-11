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11.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 12505 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 12505 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5853
  • 2 Санкт-Петербург 863
  • 3 Московская область 837
  • 4 Нижегородская область 177
  • 5 Ростовская область 158
  • 6 Воронежская область 153
  • 7 Республика Бурятия 130
  • 8 Свердловская область 121
  • 9 Иркутская область 118
  • 10 Республика Крым 115
  • 11 Саратовская область 112
  • 12 Красноярский край 109
  • 13 Ленинградская область 108
  • 14 Новосибирская область 103
  • 15 Краснодарский край 100
  • 16 Республика Саха (Якутия) 99
  • 17 Пермский край 97
  • 18 Республика Башкортостан 95
  • 19 Смоленская область 90
  • 20 Кировская область 89
  • 21 Тверская область 88
  • 22 Брянская область 87
  • 23 Волгоградская область 86
  • 24 Челябинская область 86
  • 25 Ульяновская область 83
  • 26 Ярославская область 80
  • 27 Архангельская область 78
  • 28 Хабаровский край 75
  • 29 Пензенская область 74
  • 30 Омская область 73
  • 31 Калининградская область 69
  • 32 Забайкальский край 69
  • 33 Ханты-Мансийский автономный округ 69
  • 34 Кемеровская область 69
  • 35 Оренбургская область 67
  • 36 Республика Карелия 65
  • 37 Алтайский край 65
  • 38 Курская область 64
  • 39 Мурманская область 62
  • 40 Белгородская область 59
  • 41 Ставропольский край 59
  • 42 Самарская область 59
  • 43 Тамбовская область 58
  • 44 Тульская область 58
  • 45 Приморский край 58
  • 46 Тюменская область 57
  • 47 Ивановская область 56
  • 48 Астраханская область 55
  • 49 Липецкая область 55
  • 50 Вологодская область 50
  • 51 Калужская область 49
  • 52 Рязанская область 49
  • 53 Владимирская область 49
  • 54 Псковская область 48
  • 55 Орловская область 46
  • 56 Республика Чувашия 46
  • 57 Республика Дагестан 46
  • 58 Сахалинская область 45
  • 59 Республика Хакасия 44
  • 60 Республика Коми 42
  • 61 Удмуртская Республика 39
  • 62 Томская область 38
  • 63 Костромская область 36
  • 64 Амурская область 35
  • 65 Новгородская область 32
  • 66 Республика Татарстан 30
  • 67 Севастополь 29
  • 68 Республика Мордовия 28
  • 69 Курганская область 27
  • 70 Республика Марий Эл 25
  • 71 Республика Алтай 21
  • 72 Республика Калмыкия 21
  • 73 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • 74 Еврейская автономная область 13
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 13
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 77 Республика Ингушетия 11
  • 78 Чеченская Республика 11
  • 79 Камчатский край 9
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 81 Республика Адыгея 8
  • 82 Республика Тыва 7
  • 83 Магаданская область 5
  • 84 Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 180 454 случая (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,04%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 396 смертей:
  • Москва 60
  • Санкт-Петербург 45
  • Нижегородская область 18
  • Самарская область 14
  • Краснодарский край 12
  • Ульяновская область 12
  • Свердловская область 12
  • Воронежская область 10
  • Московская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Пермский край 9
  • Ростовская область 8
  • Волгоградская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Смоленская область 6
  • Тверская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Красноярский край 6
  • Новосибирская область 6
  • Липецкая область 5
  • Тульская область 5
  • Республика Крым 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Саратовская область 5
  • Тюменская область 5
  • Владимирская область 4
  • Курская область 4
  • Калининградская область 4
  • Томская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Новгородская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Чувашия 3
  • Кемеровская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Курганская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Брянская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Хакасия 1
  • Омская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 125 674 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 188 человек:
  • Москва 3061
  • Санкт-Петербург 1084
  • Московская область 801
  • Республика Саха (Якутия) 352
  • Ростовская область 290
  • Республика Бурятия 179
  • Воронежская область 150
  • Республика Крым 137
  • Саратовская область 137
  • Нижегородская область 127
  • Челябинская область 125
  • Свердловская область 123
  • Иркутская область 123
  • Республика Коми 108
  • Астраханская область 107
  • Белгородская область 104
  • Липецкая область 104
  • Республика Татарстан 101
  • Пермский край 101
  • Тверская область 96
  • Ульяновская область 94
  • Новосибирская область 93
  • Ставропольский край 92
  • Смоленская область 91
  • Кировская область 88
  • Ленинградская область 82
  • Краснодарский край 76
  • Архангельская область 75
  • Волгоградская область 74
  • Тамбовская область 70
  • Пензенская область 70
  • Ханты-Мансийский автономный округ 70
  • Красноярский край 70
  • Омская область 69
  • Ярославская область 67
  • Республика Башкортостан 67
  • Оренбургская область 67
  • Кемеровская область 67
  • Брянская область 66
  • Калининградская область 64
  • Курская область 60
  • Республика Карелия 60
  • Самарская область 56
  • Республика Чувашия 55
  • Тюменская область 55
  • Ивановская область 52
  • Тульская область 49
  • Рязанская область 48
  • Хабаровский край 48
  • Владимирская область 46
  • Калужская область 45
  • Вологодская область 44
  • Орловская область 42
  • Республика Дагестан 42
  • Удмуртская Республика 41
  • Костромская область 40
  • Алтайский край 40
  • Республика Мордовия 38
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • Новгородская область 30
  • Забайкальский край 30
  • Амурская область 30
  • Приморский край 29
  • Курганская область 23
  • Мурманская область 22
  • Псковская область 21
  • Республика Марий Эл 21
  • Республика Алтай 20
  • Республика Калмыкия 18
  • Сахалинская область 15
  • Севастополь 14
  • Республика Хакасия 14
  • Томская область 14
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Чеченская Республика 11
  • Республика Адыгея 9
  • Республика Ингушетия 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Магаданская область 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Тыва 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 782 183.

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