"Чипирование" и плоская Земля: Как ученые разоблачают лженаучные теории

"Вместе с прививками нас чипируют", "вышки 5G разносят коронавирус", и "никакой пандемии на самом деле нет". Каких только дремучих теорий не существует. Вершина этого конспирологического айсберга - ученье о том, что Земля на самом деле плоская. По данным ВЦИОМ, в этом уверены два процента россиян: они считают, что ученые вводят их в заблуждение, когда говорят, что Земля имеет форму шара. Как эти "средневековые" теории находят себе место в век цифры и искусственного интеллекта? Какие еще ученья и фейковые изобретения вынуждены разоблачать ученые? Об этом в интервью с членом комиссии по лженауке Российской академии наук, академиком Михаилом Садовским.

Михаил Виссарионович, можно было бы посмеяться над всеми этими "мыслителями" вместе взятыми, если бы не данные статистики. Откуда в наши дни столько людей с дремучим мышлением?

Михаил Садовский: Такие люди были и будут во все времена, какой бы очередной технологический виток не переживало человечество, и в какой бы стране мы не находились. К слову, в США процент тех, кто верит, в то, что Земля плоская еще больше, чем у нас. В Великобритании отмечались даже поджоги вышек 5G. У нас таких сетей пока нет, но, думаю, людей, разделяющих эту теорию заговора, найдется не меньше. Причины понятны - уровень невежества в обществе, к сожалению, возрастает. На это недавно обращал внимание в интервью и президент РАН Александр Сергеев.

С чем это связано? С общим наступлением на научное знание, которое идет в последние десятилетия. С распространением различных мракобесных учений. Человеку при недостатке знаний свойственно "приземлять" необъяснимое. Искать простые ответы на сложные вопросы. К слову, это нагляднее всего продемонстрировала пандемия коронавируса. Согласитесь, многие оказались несколько растеряны, особенно в первое время. К тому же, резко увеличилось состояние тревожности. А в такой момент воспаленный мозг куда более склонен объяснять непонятное самыми разными лженаучными теориями, заговорами мирового правительства, фармацевтического лобби и т. д.

Известная фраза: если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Человек ведь слаб, и ему действительно порой сложно разобраться, где - правда, где - полуправда, а где - чушь откровенная. Как тут быть?

Михаил Садовский: Тут поможет только образование, развитие критического мышления на основе полученных знаний. Безусловно, знать все невозможно, но нужно больше читать, сравнивать различные точки зрения, делать выводы. К слову, сейчас снова возрождается общество "Знание". Эта организация существовала еще во времена СССР, и на мой взгляд, приносила огромную пользу именно благодаря своей большой просветительской деятельности. Известные ученые приезжали порой даже в самые отдаленные, богом забытые места, читали лекции, отвечали на вопросы. Я уж не говорю о том, что лекции читали на предприятиях, простым языком рассказывали о сложных явлениях. Да, случалось, что действовали по разнарядке, для галочки. Помните, есть на это отличная пародия в старом советском фильме "Дело было в Пенькове", как сам лектор едва не уснул, читая в деревенском клубе трактат "О снах и сновидениях". Но, конечно, если подходить к этому делу неформально, то работа "Знания" будет и людей просвещать, и науку популяризировать.

Как действует комиссия по лженауке РАН? Вы участвуете в развенчании лжетеорий, например, вокруг коронавируса?

Михаил Садовский: Если речь о "чипировании" с помощью прививок (улыбается - прим. ред), то нет. Было бы странно, если бы Академия наук выступала с меморандумом на этот счет. Это к науке не имеет никакого отношения, это домыслы, которые невозможно комментировать. В данном случае, все это как раз исходит от недостатка образования, и каких-то внутренних психологических проблем таких людей.

В противовес мы говорим о том, какое огромное дело сделали и наши ученые, и ученые мира, создав за очень короткое время сразу несколько действенных вакцин. Вот настоящее торжество науки. Ведь за столетия иного способа, чтобы победить самые коварные, самые опасные болезни, еще не придумано. Только вдумайтесь: сотни тысяч людей, а может и миллионы, могли бы умереть от коронавируса, если бы не было возможности поставить прививки.

С заявлениями по каким псевдонаучным теориям выступала комиссия? Какой тут вообще существует механизм реагирования?

Михаил Садовский: Начиная с 1990-х годов, когда СМИ наводнили публикации об оживших мертвецах, торсионных полях, добыче энергии из камня и прочего бреда, комиссия выступила уже с целым рядом меморандумов. Главная наша задача не только развенчивать антинаучные теории, но и главным образом противодействовать тому, чтобы разного толка псевдо-изобретатели не могли подобраться к бюджетным деньгам, выдавая свои разработки порой за гениальные прорывные.

Так, комиссия настойчиво выступала против проектов инерцоидов, которые предлагали самые разные изобретатели. Более того, пытались их продвинуть даже "Роскосмосу". Инерцоид - движитель устройства, якобы способного приходить в поступательное движение в пространстве без взаимодействия с окружающей средой, а лишь за счет перемещения рабочего тела, находящегося внутри. Но такой движитель создать невозможно по той простой причине, что сам принцип его действия противоречит закону сохранения импульса. Показательно, что в мае 2008 года в рамках эксперимента на студенческий спутник "Юбилейный" был установлен некий инерцоид. Устройство, принципы работы которого нарушали законы физики, показало нулевой результат в ходе испытаний, получив прозвище "гравицапа". Была еще нашумевшая история с "чудо-фильтрами" для очистки воды, которые активно продвигал один делец. Если бы не деятельность комиссии, бюджет мог потерять десятки миллионов. К слову, "изобретатель" тогда подал на комиссию в суд, но проиграл его.

Еще был выпущен меморандум, в котором члены комиссии выразили свое мнение на "модную" дерматоглифику - практику исследования узоров на коже ладоней и стоп, для того, чтобы прочитывать судьбу и черты характера человека. Выступали и продолжаем выступать против гомеопатии. Несмотря на 200-летнюю историю, у практики "лечения сверхмалыми дозами" нет научной базы и доказательств эффективности, а ее основополагающие принципы противоречат законам химии, физики и биологии.

Механизм реагирования на лженаучные теории и фейковые изобретения может быть разным. Иногда инициатива развенчать очередное "ученье" исходит от научного сообщества, членов самой комиссии. А порой - и от правоохранительных органов.

Справка "РГ"

Комиссия по борьбе с лженаукой - научно-координационная организация при Президиуме Российской академии наук, созданная по инициативе Нобелевского лауреата, советского и российского физика-теоретика Виталия Гинзбурга в 1998 году. Своей задачей комиссия ставит пропаганду научных знаний и противодействие дискредитации науки и лженаучной деятельности. Сегодня в ее составе 46 академиков и членов-корреспондентов РАН.