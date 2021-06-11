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11.06.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

Экс-министру госимущества Свердловской области предъявили обвинение

Текст: Татьяна Воробьева

Бывшему главе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексею Пьянкову предъявлено обвинение по 15 эпизодам. Он занял эту должность в 2012 году, а в апреле 2016-го был задержан правоохранительными органами по подозрению в коррупционном преступлении.

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"10 июня Пьянкову и еще 10 участникам созданной им организованной преступной группы было предъявлено обвинение. Объем обвинения значительно увеличился. К 5 эпизодам получения Пьянковым взяток в особо крупном размере добавилось еще 10 преступлений, связанных с злоупотреблением служебными полномочиями и растратами государственного имущество в особо крупном размере", - пояснил "РГ" источник в СК.

Следствие собрало доказательства того, что группировка, в которую, кроме собственно министра и двух его заместителей, входили также подчиненные, два адвоката, родственники близкого друга и прочие - действовали с 2012 по 2016-й.

Для реализации преступных схем открывались фирмы-однодневки, использовались офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе.

"Результатом деятельности группы стали многомиллионные хищения и взятки (речь идет приблизительно о полумиллиарда), уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей", - сообщил источник.

На данный момент судебные инстанции избрали меру пресечения бывшему министру и одному из его замов (они останутся на свободе под подпиской о невыезде). Решение по второму заместителю будет принято в течения дня.

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